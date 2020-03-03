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03.03.2020 20:19
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Парень без прав на грузовике удрал от ГИБДД на Невском, финишем стали ворота кладбища

«Анаконда» сделала неожиданный виток: погоня метнулась из самого центра Петербурга к Смоленскому кладбищу, бывшему когда-то городской окраиной. Камеры наружного видеонаблюдения отслеживали погоню. Итогом стали 16 административных протоколов и одно уголовное разбирательство.

Нарушителя на «Газели» инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД Санкт-Петербурга заметили ночью 3 марта, около 3:35, на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Полицейские проводили операцию «Анаконда», направленную на пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, наркотических и психотропных средств. У водителя подозрительного грузовика решили проверить документы, дали ему сигнал остановиться, но он только прибавил газу и устремился в сторону Васильевского острова.

Так, пролетев центр и Васильевский, петляя вдоль Смоленки, грузовик доехал до тупика на Камской улице, то есть до ворот Смоленского кладбища. Расположенная справа Воскресенская церковь и весь город остались в «тылу», впереди — только ритуальные услуги. На пороге вечности водитель попался в надёжные руки полиции. К тому моменту его преследовали несколько экипажей: вместе с ребятами из ОБ ДПС №1 ГИБДД в погоне участвовали инспекторы ОГИБДД по Василеостровскому району.

Видео: YouTube/«Дорожный инспектор»

Оказалось, что за рулём был 20-летний нетрезвый парень без прав: он «надул» 0,700 мг/л. В июне 2019 года его уже лишили прав за управление ТС в состоянии опьянения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

В отношении водителя составлены следующие административные материалы:

  • 12 протоколов за проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 1 статьи 12.12 КоАП);
  • за управление ТС водителем, не имеющим права управления (часть 2 статьи 12.7 КоАП);
  • за сокрытие места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП);
  • за несоблюдение требований знаков или разметки (часть 3 статьи 12.16 КоАП);
  • за невыполнение требования об остановке (часть 2 статьи 12.25 КоАП).

Кроме того, составлены материалы по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

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Комментарии (1)

Андрей Иванов
эталон взаимодействия ДПС. Паровозиком гоняли за бухим, пока он сам тупо не устал.
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