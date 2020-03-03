У семи граждан Китая, летевших транзитом через Москву, нашли коронавирус. Все возвращались из Италии рейсами «Аэрофлота»

Первой заболевшей оказалась 31-летняя гражданка Китая, которая прилетела из Милана в Шанхай транзитом через Москву рейсами авиакомпании «Аэрофлот», 26 февраля она вылетела рейсом SU2415 (место 17C) из Милана в Москву, а из Москвы рейсом SU206 (место 22F) в Шанхай. Утром 28 февраля она прибыла в уезд Цинтянь, через 2 дня у нее был выявлен новый тип коронавируса, сообщает 3 марта РИА Новости .

Коронавирус COVID-19 нашли у восьми граждан Китая, которые прилетели из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и Lufthanza.

Еще семь случаев заболевания нашли у коллег первой заболевшей, которые работали с ней в одном из ресторанов в Италии. Шесть из них прилетели 27 февраля в Шанхай через Москву рейсами «Аэрофлота». Еще один прибыл в Шанхай из Милана через Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании LufthansaLH273, а затем рейсом AirChinaCA0936. Все они проходят лечение в уезде Цинтянь.

Ранее сообщалось, что у иностранного гражданина, вернувшегося 29 февраля в Пекин рейсом SU204 авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево. Всех пассажиров этого рейса отправили на проверку.



Всего, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространился на 64 страны, зараженных уже более 90 тысяч человек. В Петербурге по состоянию на 2 марта в инфекционной больнице находятся 26 пациентов, которых проверяют на коронавирус после возвращения из Италии, Китая и Ирана. В Москву инфекцию из отпуска в Италии привёз россиянин. После контактов с ним госпитализировали 24 человека, ещё 83 поместили в карантин, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

