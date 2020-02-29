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29.02.2020 13:31
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На рейсе «Аэрофлота» из Москвы летел «коронавирусный» китаец

Посольство России в Пекине подтвердило, что в самолете из Москвы в столицу Китая летел пассажир с признаками коронавируса 2019-ncov.

«В международном аэропорте «Шоуду» (город Пекин) на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса», — говорится 29 февраля в заявлении на сайте российской дипмиссии.

После этого всех пассажиров, из которых 20 — это россияне, а также экипаж, отправили на проверку. Тесты не подтвердили у них наличия коронавируса.

Видео с якобы заразившимся китайцем прямо из салона лайнера выложил в Сеть один из пассажиров.

Напомним, что Россия временно ограничила авиасообщение с КНР. Аэропорт Шереметьево в отдельном терминале принимает рейсы из Китая.

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Комментарии (4)

korost
А где он заразиться и кого мог заразить если рейс был из Москвы?
ЁжинСБажен
Как бы, в Азию/из Азии самолеты и раньше летали через терминал F, фонтанка копирует новости, не владея ситуацией. 4 регулярные китайские авиалинии + неизвестное число китайских чартерных, как летали в РФ, так и летают.
krasnonosov
Почему молчит российские системы ПВО, когда так нужна его работа по мирным, гражданским самолетам.
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