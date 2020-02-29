Посольство России в Пекине подтвердило, что в самолете из Москвы в столицу Китая летел пассажир с признаками коронавируса 2019-ncov.



«В международном аэропорте «Шоуду» (город Пекин) на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса», — говорится 29 февраля в заявлении на сайте российской дипмиссии.



После этого всех пассажиров, из которых 20 — это россияне, а также экипаж, отправили на проверку. Тесты не подтвердили у них наличия коронавируса.

