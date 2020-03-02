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02.03.2020 14:48
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Россиянин привез из Италии коронавирус. Диагноз подтвержден лабораторно

Штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом подтвердил случай заражения россиянина. COVID19 он привез из итальянского отпуска.

Результаты анализов заболевшего стали известны 2 марта, заразился он еще 21 февраля. Как уточняет РИА Новости, на родину он вернулся 23 числа и поехал в свой частный дом в Московской области. Еще через несколько дней ему стало плохо, он пошел в поликлинику и в итоге оказался в инфекционной больнице. Всех, с кем он общался после возвращения, проверяют на смертельный вирус. Отмечается, что болезнь у зараженного протекает в легкой форме.

О заболевшем китайским коронавирусом в московской больнице пациенте СМИ сообщали накануне. Отмечалось, что он лежал в одной палате еще с шестью простуженными. Это первый подтвержденный случай заболевания в столице. Под проверку попали россияне, которые из Ирана летели в Москву вместе с больным пассажиром. Тот отправился дальше в Китай.

В Петербурге по состоянию на 2 марта в инфекционной больнице находятся 26 простуженных пациентов. Их селят максимум по двое в палаты, врачи заходят их навещать в противочумных костюмах.

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Комментарии (2)

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