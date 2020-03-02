Путин обязал научить грамотности чиновников

Закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка поручил подготовить президент Путин по итогам заседания Совета по русскому языку. Об этом 2 марта пишет РБК.
Знать нормы современного русского, по задумке президента, должны все представители органов власти.
Для СМИ, госструктур и школ будут выпущены для обязательного использования унифицированные словари, справочники, грамматики, содержащие нормы современного литературного языка.
До 15 июня 2020 года правительство должно издать акт, утверждающий нормы современного литературного русского языка как государственного языка России. А к 15 сентября вместе с администрацией президента внести в Госдуму законопроект, который предусматривает меры контроля за соблюдением чиновниками, руководителями и гражданами правил и норм современного русского литературного языка.
Сегодня же Вячеслав Володин сообщил, что одна из поправок Путина вводит в Конституцию понятие «государствообразующего народа».
«Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа».
Исследователи выяснили, что русский язык сейчас занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах. По данным «Социоцентра», если в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му — до 38,2 млн человек. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 млн человек до чуть более 1 млн.