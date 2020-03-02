FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
66.33р73.42р
02.03.2020 19:31
0
Печать

Завод Nissan переходит на работу в одну смену. Связь с эпидемией коронавируса компания отрицает

Автомобильный завод Nissan в РФ перейдет на работу в одну смену, об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе производителя 2 марта.

Как долго продлится такой режим, компания не сообщает. Изменение графика в пресс-службе не объяснили, но подчеркнули, что оно не связано с недопоставкой комплектующих из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил производство запчастей от Nissan из-за коронавируса. Если процесс не восстановят до середины февраля, завод компании в Петербурге больше не сможет производить машины.

В Nissan утверждают, что данная угроза не реализовалась.

«Приостановок в работе не планируется. Запчастей и компонентов — в достатке», — заявил представитель компании.

При этом российский рынок остается приоритетным для компании, возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику, как только ситуация на рынке улучшится, добавили в Nissan.

Продажи Nissan в прошлом году упали на 20%, почти до 70 тыс. машин. По итогам января 2020 года, по данным АЕБ, реализация марки упала на 1%, до 4,9 тыс. машин.

Петербургский завод собирает модели X-Trail, Qashqai и Murano.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний