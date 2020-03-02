Завод Nissan переходит на работу в одну смену. Связь с эпидемией коронавируса компания отрицает

Автомобильный завод Nissan в РФ перейдет на работу в одну смену, об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе производителя 2 марта.



Как долго продлится такой режим, компания не сообщает. Изменение графика в пресс-службе не объяснили, но подчеркнули, что оно не связано с недопоставкой комплектующих из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил производство запчастей от Nissan из-за коронавируса. Если процесс не восстановят до середины февраля, завод компании в Петербурге больше не сможет производить машины.