Завод Nissan переходит на работу в одну смену. Связь с эпидемией коронавируса компания отрицает
Автомобильный завод Nissan в РФ перейдет на работу в одну смену, об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе производителя 2 марта.
Как долго продлится такой режим, компания не сообщает. Изменение графика в пресс-службе не объяснили, но подчеркнули, что оно не связано с недопоставкой комплектующих из-за эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Китай приостановил производство запчастей от Nissan из-за коронавируса. Если процесс не восстановят до середины февраля, завод компании в Петербурге больше не сможет производить машины.
В Nissan утверждают, что данная угроза не реализовалась.
«Приостановок в работе не планируется. Запчастей и компонентов — в достатке», — заявил представитель компании.
При этом российский рынок остается приоритетным для компании, возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику, как только ситуация на рынке улучшится, добавили в Nissan.
Продажи Nissan в прошлом году упали на 20%, почти до 70 тыс. машин. По итогам января 2020 года, по данным АЕБ, реализация марки упала на 1%, до 4,9 тыс. машин.
Петербургский завод собирает модели X-Trail, Qashqai и Murano.