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02.03.2020 14:33
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Камера сняла, как фургон давит в центре Москвы бывшего замминистра обороны СССР

Экс-заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб под колесами фургона Ford Transit возле своего дома на улице Александра Невского в Москве.

Как сообщает 2 марта «Москва 24», ДТП произошло в воскресенье, 1 марта. Водитель грузовой машины сдавал задним ходом и не заметил в арке дома Шуралева, который через неё выходил. С тяжелыми травмами военного доставили в больницу, но спасти не смогли.

Владимиру Шуралеву 3 апреля должно было исполниться 85 лет. Он окончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба, служил в группе советских войск в Германии. В 1990–1991 годах занимал пост замминистра обороны СССР. В последние годы был ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны России.

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Комментарии (1)

dragvs
Посмотрите видео "Погиб на работе: один день из жизни дорожного блока в Волгограде". Господа водятелы не смотрят даже когда едут вперед. Двигаться задом для таких как раз смертельный номер.
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