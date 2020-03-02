Камера сняла, как фургон давит в центре Москвы бывшего замминистра обороны СССР
Экс-заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб под колесами фургона Ford Transit возле своего дома на улице Александра Невского в Москве.
Как сообщает 2 марта «Москва 24», ДТП произошло в воскресенье, 1 марта. Водитель грузовой машины сдавал задним ходом и не заметил в арке дома Шуралева, который через неё выходил. С тяжелыми травмами военного доставили в больницу, но спасти не смогли.
Владимиру Шуралеву 3 апреля должно было исполниться 85 лет. Он окончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба, служил в группе советских войск в Германии. В 1990–1991 годах занимал пост замминистра обороны СССР. В последние годы был ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны России.