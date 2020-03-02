Беглов больше не ответчик по делу о выборах главы оппозиционного МО. Суд решил, что губернатор ни при чем

Фрунзенский районный суд 2 марта исключил губернатора Александра Беглова из числа ответчиков по иску муниципального депутата-единоросса Игоря Артемьева об оспаривании итогов конкурса по выбору главы местной администрации МО №72. Об этом «Фонтанке» сообщил глава муниципального совета депутат Павел Швец.



Исключить губернатора предложила судья Елена Попова, а не истец. В качестве ответчиков по делу выступают муниципальный совет и конкурсная комиссия. Так как последняя формируется наполовину муниципальным советом, наполовину — губернатором, ранее суд привлек главу города к делу в качестве ответчика. Следующее заседание по делу состоится 30 марта.

