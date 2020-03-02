Беглов больше не ответчик по делу о выборах главы оппозиционного МО. Суд решил, что губернатор ни при чем
Фрунзенский районный суд 2 марта исключил губернатора Александра Беглова из числа ответчиков по иску муниципального депутата-единоросса Игоря Артемьева об оспаривании итогов конкурса по выбору главы местной администрации МО №72. Об этом «Фонтанке» сообщил глава муниципального совета депутат Павел Швец.
Исключить губернатора предложила судья Елена Попова, а не истец. В качестве ответчиков по делу выступают муниципальный совет и конкурсная комиссия. Так как последняя формируется наполовину муниципальным советом, наполовину — губернатором, ранее суд привлек главу города к делу в качестве ответчика. Следующее заседание по делу состоится 30 марта.
Основной аргумент единоросса — недопуск его до участия в конкурсе. Ранее «Фонтанка» писала, что комиссия приняла это решение, так как статус Артемьева как депутата противоречит конкурсному положению.
МО №72 — один из муниципалитетов, где по итогам выборов в сентябре 2019 года оппозиция взяла большинство мандатов. 15 из 20 кресел достались выдвиженцам от Партии Роста.
Ранее суд по иску Артемьева признал, что первое заседание и принятые на нем решения, в том числе об избрании главой совета Павла Швеца, прошли с нарушением регламента. Ответчик намерен подать апелляционную жалобу.