У пассажира рейса «Аэрофлота» в Китай при транзите через Москву нашли коронавирус. Его соседи-россияне теперь на карантине

Посольство России в Пекине подтвердило, что у пассажира рейса SU204 из Ирана в Китай действительно был выявлен коронавирус. Ранее всех пассажиров рейса «Аэрофлота» отправили на проверку.



«У иностранного гражданина, вернувшегося 29 февраля в Пекин рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево», — говорится 2 марта в заявлении российской дипмиссии.