У пассажира рейса «Аэрофлота» в Китай при транзите через Москву нашли коронавирус. Его соседи-россияне теперь на карантине
Посольство России в Пекине подтвердило, что у пассажира рейса SU204 из Ирана в Китай действительно был выявлен коронавирус. Ранее всех пассажиров рейса «Аэрофлота» отправили на проверку.
«У иностранного гражданина, вернувшегося 29 февраля в Пекин рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево», — говорится 2 марта в заявлении российской дипмиссии.
Проверка других пассажиров показала, что ни у кого из них нет признаков 2019-nCoV. При этом соседям «коронавирусного» пассажира повезло меньше всех, так как они «пройдут обязательный 14-дневный карантин». Среди них — двое россиян.