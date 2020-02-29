Британский премьер Джонсон стал женихом

54-летний премьер-министр Великобритании женится. Но Борис Джонсон скоро станет не только мужем, но еще и отцом.



Джонсон решил узаконить отношения с Кэрри Саймондс. У пары скоро будет ребенок.



«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка», — заявил представитель премьера 29 февраля, сообщает РИА Новости.



Избраннице британского премьера 31 год. Она впервые станет матерью. У Джонсона уже есть четверо детей от брака с Мариной Уилер, а также внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. Впрочем, слухи приписывают главе кабмина еще одного ребенка.

