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28.02.2020 17:57
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РПЦ просит ризницу Спаса на Крови. Музей «Исаакиевский собор» высказался против

Музейный комплекс «Исаакиевский собор» считает нецелесообразным передачу Санкт-Петербургской епархии РПЦ часовни-ризницы Иверской иконы Божией матери Спаса на Крови. Это следует из письма за подписью директора комплекса Юрия Мудрова в адрес замглавы комитета имущественных отношений Александра Германа, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки».

В тексте говорится, что Спас на Крови и ризница являются частью единого культурного пространства и комплекса «Храм-реквием императору Александру II». «Передача здания... представляется нецелесообразной по многим причинам», — указано в документе.

Далее чиновник ссылается на письмо митрополита с указанием, что ризница якобы относится к имуществу религиозного назначения. «Однако с первых дней возведения мемориального сооружения... за ризницей была закреплена функция музея, где на обозрении всех желающих были закреплены материалы по художественному оформлению храма», — говорится в тексте.

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что в правительстве состоится совещание по вопросу передачи Спаса на Крови епархии. По уточненной информации, речь идет только о передаче ризницы.

В свою очередь, пресс-секретарь епархии Наталья Родоманова заявила, что епархия не обладает информацией о грядущем совещании. «У нас не подавалось никакой официальной заявки на передачу Спаса на Крови», — заявила она, добавив, что направлять такой запрос не планируется.

Часовня-ризница Иверской иконы Божией Матери — часть комплекса храма Воскресения Христова (Спас на Крови), памятник русской церковной архитектуры начала XX века. Строительство здания завершено к 1907 году. Часовня-ризница использовалась для хранения икон и других даров в память о кончине Александра II. Расположена по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 2А. В настоящее время используется для проведения выставок.

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Комментарии (5)

Иван Петров
Ворсонофий никак не уймётся... Рядом, в ста метрах от этой самой Ризницы, находится весьма вместительная действующая церковь Конюшенного ведомства, в которой отпевали Пушкина, и которая почти не посещается. А Ворсонофию всё мало... Руки прочь от музеев!!
simak
Слушайте, сколько было опасений по поводу Мудрова, но он дал грамотный и даже талантливый ответ! Вот что значит: человек изучил ситуацию изнутри. Кажется это совсем не то чего от него ждали. В любом случае надо сказать спасибо этому и человеку, и специалисту.
255106971
Гнать Гундяева в шею
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