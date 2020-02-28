РПЦ просит ризницу Спаса на Крови. Музей «Исаакиевский собор» высказался против
Музейный комплекс «Исаакиевский собор» считает нецелесообразным передачу Санкт-Петербургской епархии РПЦ часовни-ризницы Иверской иконы Божией матери Спаса на Крови. Это следует из письма за подписью директора комплекса Юрия Мудрова в адрес замглавы комитета имущественных отношений Александра Германа, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки».
В тексте говорится, что Спас на Крови и ризница являются частью единого культурного пространства и комплекса «Храм-реквием императору Александру II». «Передача здания... представляется нецелесообразной по многим причинам», — указано в документе.
Далее чиновник ссылается на письмо митрополита с указанием, что ризница якобы относится к имуществу религиозного назначения. «Однако с первых дней возведения мемориального сооружения... за ризницей была закреплена функция музея, где на обозрении всех желающих были закреплены материалы по художественному оформлению храма», — говорится в тексте.
Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что в правительстве состоится совещание по вопросу передачи Спаса на Крови епархии. По уточненной информации, речь идет только о передаче ризницы.
В свою очередь, пресс-секретарь епархии Наталья Родоманова заявила, что епархия не обладает информацией о грядущем совещании. «У нас не подавалось никакой официальной заявки на передачу Спаса на Крови», — заявила она, добавив, что направлять такой запрос не планируется.
Часовня-ризница Иверской иконы Божией Матери — часть комплекса храма Воскресения Христова (Спас на Крови), памятник русской церковной архитектуры начала XX века. Строительство здания завершено к 1907 году. Часовня-ризница использовалась для хранения икон и других даров в память о кончине Александра II. Расположена по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 2А. В настоящее время используется для проведения выставок.