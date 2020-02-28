В тексте говорится, что Спас на Крови и ризница являются частью единого культурного пространства и комплекса «Храм-реквием императору Александру II». «Передача здания... представляется нецелесообразной по многим причинам», — указано в документе.



Далее чиновник ссылается на письмо митрополита с указанием, что ризница якобы относится к имуществу религиозного назначения. «Однако с первых дней возведения мемориального сооружения... за ризницей была закреплена функция музея, где на обозрении всех желающих были закреплены материалы по художественному оформлению храма», — говорится в тексте.

