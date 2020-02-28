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28.02.2020 16:57
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"Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ". В Смольном собирают совещание

В правительстве Петербурга 5 марта пройдет совещание, на котором обсудят передачу Спаса на Крови Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Об этом 28 февраля сообщил депутат городского Заксобрания Максим Резник.

Фото: автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», поводом для совещания стало обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия к Смольному с соответствующей просьбой, которое было направлено в октябре 2019 года. Совещание проводит комитет имущественных отношений.

В пресс-службе музейного комплекса «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», в который входит Спас на Крови, не смогли оперативно подтвердить участие в предстоящем совещании.

Вице-губернатор Владимир Кириллов подтвердил «Фонтанке», что знает об обращении Варсонофия по поводу передачи Спаса на Крови, но сообщил, что совещание пока не стоит в его графике. «Я слышал, что разговор был, но что именно 5-го числа, сказать не могу», — отметил он. На вопрос о позиции по вопросу вице-губернатор ответил, что она «осталась какой была».

Спас на Крови — православный храм в Петербурге, полное название которого — Собор Воскресения Христова на Крови (также храм Спаса на Крови).

Своё название собор получил от места, на котором был построен. Именно здесь 1 (по новому стилю — 13) марта 1881 года было совершено покушение на императора Александра II, в результате которого он был ранен и вскоре скончался.

Строительство Спаса на Крови было начато в октябре 1883 года по приказу сына Александра II — императора Александра III. Проект храма принадлежит архитектору Альфреду Парланду.

Храм возводили на протяжении 24 лет и завершили работы только в 1907 году. Деньги собирали по всей Российской империи, он обошелся в 4,6 млн рублей.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
Алчность попов предела не знает.
bessalamuchus
О, йа, йа. Кемска волост.
virtvid
Ни в коем случае не передавать.
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