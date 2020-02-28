"Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ". В Смольном собирают совещание

По информации «Фонтанки», поводом для совещания стало обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия к Смольному с соответствующей просьбой, которое было направлено в октябре 2019 года. Совещание проводит комитет имущественных отношений.



В пресс-службе музейного комплекса «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», в который входит Спас на Крови, не смогли оперативно подтвердить участие в предстоящем совещании.



Вице-губернатор Владимир Кириллов подтвердил «Фонтанке», что знает об обращении Варсонофия по поводу передачи Спаса на Крови, но сообщил, что совещание пока не стоит в его графике. «Я слышал, что разговор был, но что именно 5-го числа, сказать не могу», — отметил он. На вопрос о позиции по вопросу вице-губернатор ответил, что она «осталась какой была».

