"Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ". В Смольном собирают совещание
В правительстве Петербурга 5 марта пройдет совещание, на котором обсудят передачу Спаса на Крови Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Об этом 28 февраля сообщил депутат городского Заксобрания Максим Резник.
По информации «Фонтанки», поводом для совещания стало обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия к Смольному с соответствующей просьбой, которое было направлено в октябре 2019 года. Совещание проводит комитет имущественных отношений.
В пресс-службе музейного комплекса «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», в который входит Спас на Крови, не смогли оперативно подтвердить участие в предстоящем совещании.
Вице-губернатор Владимир Кириллов подтвердил «Фонтанке», что знает об обращении Варсонофия по поводу передачи Спаса на Крови, но сообщил, что совещание пока не стоит в его графике. «Я слышал, что разговор был, но что именно 5-го числа, сказать не могу», — отметил он. На вопрос о позиции по вопросу вице-губернатор ответил, что она «осталась какой была».
Спас на Крови — православный храм в Петербурге, полное название которого — Собор Воскресения Христова на Крови (также храм Спаса на Крови).
Своё название собор получил от места, на котором был построен. Именно здесь 1 (по новому стилю — 13) марта 1881 года было совершено покушение на императора Александра II, в результате которого он был ранен и вскоре скончался.
Строительство Спаса на Крови было начато в октябре 1883 года по приказу сына Александра II — императора Александра III. Проект храма принадлежит архитектору Альфреду Парланду.
Храм возводили на протяжении 24 лет и завершили работы только в 1907 году. Деньги собирали по всей Российской империи, он обошелся в 4,6 млн рублей.