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28.02.2020 14:49
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Украина провела под Мариуполем учения «противодействия российской армии»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели военные учения со стрельбами на побережье Азовского моря, сообщает 28 февраля штаб Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Двухдневные тактические учения под названием «Попутный ветер» прошли на одном из полигонов ВСУ. Во время маневров тактическая группа «Мариуполь» должна была не допустить высадки десанта противника, отбросить его в море и уничтожить во время отхода.

В штабе ООС отметили, что проведение учений по обороне побережья связано «с возможным противодействием российской армии». Там подчеркнули, что, поскольку обучение военнослужащих происходило непосредственно в районе проведения операции объединенных сил, обстановка была максимально приближена к реальной.

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