Украина провела под Мариуполем учения «противодействия российской армии»

Двухдневные тактические учения под названием «Попутный ветер» прошли на одном из полигонов ВСУ. Во время маневров тактическая группа «Мариуполь» должна была не допустить высадки десанта противника, отбросить его в море и уничтожить во время отхода.



В штабе ООС отметили, что проведение учений по обороне побережья связано «с возможным противодействием российской армии». Там подчеркнули, что, поскольку обучение военнослужащих происходило непосредственно в районе проведения операции объединенных сил, обстановка была максимально приближена к реальной.

