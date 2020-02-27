У первого обвиняемого в подготовке к новогоднему теракту в Петербурге появилось новое уголовное дело. Второму также продлили арест

Второго обвиняемого в подготовке «новогодних» терактов в Петербурге оставили под стражей до 29 апреля 2020 года. Ходатайство следователя управления Федеральной службы безопасности 27 февраля удовлетворил Дзержинский районный суд. Никите Семенову вменяют причастность к деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». В ходе оглашения постановления по продлению меры пресечения стало известно о новом уголовном деле против предполагаемого сообщника Семенова.

Свидетелем оглашения постановления стал корреспондент «Фонтанки». Общение сторон с судьей проходило за закрытыми дверями. На сокрытии материалов дела от общественности и проведения заседания в закрытом режиме настаивал следователь ФСБ, а Чернышев поддерживал ходатайство. Никита Семенов, напротив, попросил гласности, однако судья Ольга Андреева нашла компромисс: аргументы сторон она выслушала без свидетелей, однако текст постановления зачитала целиком, пригласив журналистов в зал на финальную часть.



Благодаря этому выяснилось, что второму подозреваемому, Георгию Чернышеву, которому также продлили содержание под стражей, вменяется не только часть 2 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

«Получены достоверные сведения, указывающие на совершение Чернышевым преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», частью 1 статьи 205 УК РФ «Террористический акт», в связи с чем возбуждено другое уголовное дело», — зачитала судья аргументацию от ФСБ. В его квартире при обыске нашли книги «Учение египетского масонства» и изданный в 2019 году сборник стихов солиста Rammstein Тиля Линдеманна «Messer», пару ножей.

Также она напомнила, что следствие ФСБ считает, что Чернышев и Семенов якобы вышли на связь с членами «Исламского государства». По версии следствия, Семенов и Чернышев с августа 2019 года в мессенджерах «Телеграм» и «Сигнал» присягали лидеру ИГ Аль-Багдади, фотографировали ТРК «Галерея» и Казанский собор и готовились к подрывам.



Семенов и Чернышев были задержаны в конце декабря 2019 года по наводке от спецслужб США. За это президент РФ Владимир Путин уже публично поблагодарил президента США Дональда Трампа и обещал ответную помощь. Сами петербуржцы вины не признают. «Фонтанка» подробно рассказывала об истории Никиты Семенова.