Один из обвиняемых в подготовке к «новогодним» терактам в Петербурге, Георгий Чернышев, останется в СИЗО ФСБ еще на 2 месяца, до 22 апреля. Такое решение приняла судья Дзержинского районного суда Ольга Андреева. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент «Фонтанки».



Конкретные обвинения и причины для содержания 23-летнего петербуржца под стражей остались тайной. «Прошу провести заседание в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности участников процесса, так как расследуемое уголовное дело — террористической направленности, а также в целях сохранения тайны следствия», — отчеканил следователь ФСБ. Судья Ольга Андреева и прокурор представителя спецслужбы поддержали. Прокурор подчеркнула, что материалы дела, то есть доказательства вины и конкретные эпизоды, вменяемые Чернышеву, нужно сохранить в тайне от общества и журналистов. Сам Чернышев также поддержал ходатайство.