Стоящим на парковке торгового центра в Самаре машинам днем 27 февраля, что называется, прилетело, откуда не ждали. На автомобили упал трамвайный вагон, притом что пути находятся от стоянки на приличном расстоянии.



Как сообщает издание 63.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области, информация о происшествии поступила в ведомство в 15:26. На трамвайном кольце у торгового центра «Апельсин» на Ново-Садовой улице сошел с рельсов трамвай и, пролетев в сторону от путей несколько метров, упал на припаркованные автомобили.