На припаркованные автомобили в Самаре упал трамвай. Вагон пролетел несколько метров
Стоящим на парковке торгового центра в Самаре машинам днем 27 февраля, что называется, прилетело, откуда не ждали. На автомобили упал трамвайный вагон, притом что пути находятся от стоянки на приличном расстоянии.
Как сообщает издание 63.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области, информация о происшествии поступила в ведомство в 15:26. На трамвайном кольце у торгового центра «Апельсин» на Ново-Садовой улице сошел с рельсов трамвай и, пролетев в сторону от путей несколько метров, упал на припаркованные автомобили.
Всего, по данным регионального МЧС, повреждения получили четыре припаркованные машины. Тяжелый вагон изрядно их придавил. По предварительным данным, в момент ДТП пассажиров в трамвае не было, и в результате аварии никто не пострадал.
По словам одного из очевидцев, водитель трамвая «вышла посмотреть, что у нее там дымит», и в этот момент «он взял и поехал сам». Момент ДТП попал на видео.
Видео: ГТРК Самара/YouTube