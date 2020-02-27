«Снежный картель» не растопил ФАС. Апелляция подтвердила, что в Петербурге сговаривались о ценах на обслуживание дорог
Апелляция ФАС России подтвердила законность и обоснованность решения петербургских антимонопольщиков по поводу так называемого «снежного картеля». Как сообщила пресс-служба ведомства 27 февраля, решение было принято накануне.
Ранее петербургские антимонопольщики нашли нарушения при проведении 39 торгов по комплексному обслуживанию дорог в Петербурге на общую сумму более 24 млрд рублей в 2016–2019 годах. Участниками «снежного картеля» были названы СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк № 7 Спецтранс» и комитет по благоустройству города. По мнению УФАС, дорожные предприятия Петербурга искусственно поддерживали цены на торгах по содержанию улично-дорожной сети и имитировали конкуренцию; при этом действия предприятий якобы координировались комблагом. УФАС обещало выставить штрафы, которые будут исчисляться сотнями миллионов рублей, предписало комитету устранить нарушения и не допускать их в будущем.
Фигуранты дела не согласились с выводами и попытались оспорить их в апелляционной инстанции ФАС, но не преуспели. Сейчас решение по «снежному картелю» обжалуется в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Очередное судебное заседание назначено на 4 марта.