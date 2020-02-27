По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, «Шкода» и «Газель», перевозившая транспортные баллоны, столкнулись у дома 13 по Торжковской 27 февраля в 10:20. На место прибыли сотрудники службы газа, а также подразделения 15 пожарной части, которые залили асфальт и машину пеной и оттащили баллоны. Медики осмотрели одного человека, госпитализация ему не понадобилась. Для подъёма грузовика использовали специальный кран. Этот процесс очевидцы сняли на видео.

В результате ДТП на Торжковской улице никто не пострадал. Опрокинувшуюся «Газель» подняли на колёса, трамвайное движение возобновилось.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что задержка в движении трамваев составила около часа — с 10:22 до 11:21. В это время составы обходили место ДТП по другим трассам.

Обстоятельства аварии описывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Анны, «Газель» двигалась по путям, а белая «Шкода» разворачивалась с правого ряда. «Накосячил шкодист. Разворачивался с правого ряда, перед пешеходным переходом, и протаранил «Газель», которая ехала по трамвайным путям, — подтверждает Кирилл. — Водитель «Газели» выбрался самостоятельно».