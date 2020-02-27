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27.02.2020 10:57
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На Торжковской опрокинулся грузовик с баллонами, прервано движение трамваев

Плотная, но не очень длинная пробка образовалась на Торжковской улице из-за ДТП утром 27 февраля. Прервано движение трёх трамвайных маршрутов.

«В районе рынка в результате столкновения со «Шкодой» перевернулась «Газель» с газовыми баллонами. <…> Работают спасатели», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Телеграм-канал «Мегаполис»
Телеграм-канал «Мегаполис»

ДТП произошло в 10:22 у дома 20 по Торжковской, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс». Из-за столкновения автомобилей на путях прервано движение трамваев в обе стороны по маршрутам 21, 40 и 48. Сейчас решается вопрос, пускать ли маршруты в обход, если ликвидация последствий ДТП займёт долгое время.

На место прибыла скорая. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (1)

dozer_666
Это всё из-за этого жёлтого диска в небе!
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