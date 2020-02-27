«Открывай ворота». Минеры, вслед за судами, хотят отправить на мороз школы, больницы, в том числе детские и психиатрические

С девяти утра суды города Петербурга начали получать письма от анонимов с сообщениями о заминированиях. Вчера они приходили с почты hlebushka.kupil, сегодня — otkrivaj.vorota. Почтовый сервис — по-прежнему «Яндекс».



К 10 утра письма получили Петродворцовый, Василеостровский, Дзержинский, Смольнинский, Октябрьский и Приморский суды. Помимо них, анонимы сообщают о заложенных бомбах в десятках школ, а также больницах Петербурга — от Елизаветинской до Пушкинского военного госпиталя. Есть в перечне детские стационары и психиатрическая больница имени Кащенко.