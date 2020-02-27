«Открывай ворота». Минеры, вслед за судами, хотят отправить на мороз школы, больницы, в том числе детские и психиатрические
С девяти утра суды города Петербурга начали получать письма от анонимов с сообщениями о заминированиях. Вчера они приходили с почты hlebushka.kupil, сегодня — otkrivaj.vorota. Почтовый сервис — по-прежнему «Яндекс».
К 10 утра письма получили Петродворцовый, Василеостровский, Дзержинский, Смольнинский, Октябрьский и Приморский суды. Помимо них, анонимы сообщают о заложенных бомбах в десятках школ, а также больницах Петербурга — от Елизаветинской до Пушкинского военного госпиталя. Есть в перечне детские стационары и психиатрическая больница имени Кащенко.
Днем раньше в суды поступило 11 писем о заминировании судов, школ, аэропорта, вокзалов, мостов, а также роддомов. Осмотрено было всего 568 объектов, из которых эвакуировали почти 21 тысячу человек.
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.