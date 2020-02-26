Суды в Петербурге эвакуируют на мороз. Анонимы угрожают и школам

Суды прервали работу из-за эвакуаций в Петербурге. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов 26 февраля.



Анонимки о заложенных бомбах получили в Смольнинском, Дзержинском, Василеостровском и Приморском районных судах. Участники заседаний отправлены на улицу на время проверок. Там, как писала «Фонтанка», сегодня мороз и солнце. Авторы посланий также обещали заминировать школы.



Почта, с которой пришли письма, зарегистрирована на никнейм «купил хлебушка». Накануне анонимы зашифровали арестантское приветствие «вечер в хату».

