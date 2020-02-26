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Происшествия

26.02.2020 12:52
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Два разных такси и полицейский «Патриот» — петербуржцы «собрали» нарушителей с газонов

Небольшой, но колоритный набор парковщиков на газонах собрали петербуржцы утром 26 февраля.

Во дворе между домами 22 по улице Чекистов и 6, корпус 2, по улице Добровольцев на газоне пристроились рядышком сразу два такси разных сервисов — Uber и «Ситимобил», рассказывает «Фонтанке» читательница Елена.

Читательница «Фонтанки» Елена

А вот и машина покрупнее. Полицейский УАЗ «Патриот» на травке заметил подписчик паблика «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
«Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com
«Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Напомним ещё один яркий случай — красный «Хаммер», оставленный в колоннаде Казанского собора. По нему ГИБДД ведёт расследование.

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Комментарии (1)

Stiff_21
Фото с этим уазиком на газоне, как аксиома этой всей территории.
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