Два разных такси и полицейский «Патриот» — петербуржцы «собрали» нарушителей с газонов
Небольшой, но колоритный набор парковщиков на газонах собрали петербуржцы утром 26 февраля.
Во дворе между домами 22 по улице Чекистов и 6, корпус 2, по улице Добровольцев на газоне пристроились рядышком сразу два такси разных сервисов — Uber и «Ситимобил», рассказывает «Фонтанке» читательница Елена.
А вот и машина покрупнее. Полицейский УАЗ «Патриот» на травке заметил подписчик паблика «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Напомним ещё один яркий случай — красный «Хаммер», оставленный в колоннаде Казанского собора. По нему ГИБДД ведёт расследование.