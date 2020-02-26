Таран «Ладой» толпы в Купчино стал смертельным. Врачи не смогли спасти пенсионера
Пострадавший в аварии на Дунайском проспекте 75-летний пешеход скончался в больнице. Вторую пострадавшую отпустили домой.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Петербурга 26 февраля, еще одну пострадавшую — 33-летнюю женщину, получившую ушиб поясничного отдела позвоночника, отпустили на амбулаторное лечение.
Накануне на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы 18-летний водитель «Мазды», поворачивая, не пропустил «Ладу». «Девятка» въехала в толпу и врезалась в столб. Получили травмы двое детей, 12 и 14 лет. В состоянии средней тяжести госпитализировали 33-летнюю женщину. Больше всех пострадал пенсионер, у него диагностировали перелом основания черепа, переломы рёбер.
По данным «Фонтанки», водитель «Мазды» был трезвым, но правилами пренебрег не впервые. За минувший год его шесть раз ловили на превышении скорости.