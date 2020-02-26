Таран «Ладой» толпы в Купчино стал смертельным. Врачи не смогли спасти пенсионера

Petr_SPb 26 Фев 2020 в 11:41 26 Фев 2020 в 11:41

Вот ещё одна жертва безумного вождения...

Коллеги, водители! Такое чувство, что власти этому никогда не положат конец. Не вижу я на улицах, чтобы регулярно останавливали нарушителей.

Есть такое понятие: стадное поведение: "Так ведь никто не соблюдает правила, с чего это я буду их соблюдать?!"

Давайте начнём все вместе показывать пример нормального, дисциплинированного вождения. Давайте не расстраиваться, что кто-то доедет немного быстрее, что кто-то дойдёт от машины до входа в магазин на 30 метров меньше. Давайте показывать окружающим пример, как нужно ездить!

Давайте не допускать ни одного превышения скорости, не на 20 км/ч, не на 10 км/ч, а ни одного! Давайте занимать ряд, из которого разрешён нужный вам манёвр! Давайте парковать машину только там, где можно парковать, даже если после этого нужно пройти 5 минут до нужного вам места! Никаких парковок вплотную к переходу, никакой "аварийки"! Глядя на нас, подтянутся и остальные! Спасём наши и чужие жизни и нервы! Если не мы, то кто же?