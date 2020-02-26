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Происшествия

26.02.2020 11:07
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Таран «Ладой» толпы в Купчино стал смертельным. Врачи не смогли спасти пенсионера

Пострадавший в аварии на Дунайском проспекте 75-летний пешеход скончался в больнице. Вторую пострадавшую отпустили домой.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Петербурга 26 февраля, еще одну пострадавшую — 33-летнюю женщину, получившую ушиб поясничного отдела позвоночника, отпустили на амбулаторное лечение.

Накануне на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы 18-летний водитель «Мазды», поворачивая, не пропустил «Ладу». «Девятка» въехала в толпу и врезалась в столб. Получили травмы двое детей, 12 и 14 лет. В состоянии средней тяжести госпитализировали 33-летнюю женщину. Больше всех пострадал пенсионер, у него диагностировали перелом основания черепа, переломы рёбер.

По данным «Фонтанки», водитель «Мазды» был трезвым, но правилами пренебрег не впервые. За минувший год его шесть раз ловили на превышении скорости.

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Комментарии (2)

А улица Ярослава Гашека и Дунайский теперь в КУПЧИНО?
Petr_SPb
Вот ещё одна жертва безумного вождения...
Коллеги, водители! Такое чувство, что власти этому никогда не положат конец. Не вижу я на улицах, чтобы регулярно останавливали нарушителей.
Есть такое понятие: стадное поведение: "Так ведь никто не соблюдает правила, с чего это я буду их соблюдать?!"
Давайте начнём все вместе показывать пример нормального, дисциплинированного вождения. Давайте не расстраиваться, что кто-то доедет немного быстрее, что кто-то дойдёт от машины до входа в магазин на 30 метров меньше. Давайте показывать окружающим пример, как нужно ездить!
Давайте не допускать ни одного превышения скорости, не на 20 км/ч, не на 10 км/ч, а ни одного! Давайте занимать ряд, из которого разрешён нужный вам манёвр! Давайте парковать машину только там, где можно парковать, даже если после этого нужно пройти 5 минут до нужного вам места! Никаких парковок вплотную к переходу, никакой "аварийки"! Глядя на нас, подтянутся и остальные! Спасём наши и чужие жизни и нервы! Если не мы, то кто же?
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