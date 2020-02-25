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Происшествия

25.02.2020 21:03
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Аварию с машиной, сбившей двоих детей на тротуаре в Купчино, спровоцировал хоккеист. За быструю езду его штрафовали много раз

Предварительным виновником аварии на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы в Петербурге считается 18-летний водитель «Мазды». Поворачивая, он не пропустил принадлежащую пенсионеру «Ладу».

В региональном управлении ГИБДД описали предварительную схему аварии в Купчино вечером 25 февраля. «Мазда» приближалась к перекрестку со стороны улицы Ярослава Гашека, водитель, стаж которого меньше года, планировал поворачивать на Дунайский. Он не пропустил «Ладу», которая ехала прямо по Купчинской, мужчина за рулем от столкновения не удержался на дороге и вылетел на тротуар. Как сообщалось ранее, одного из пешеходов багажником вдавило в столб, всего пострадали четверо. Двое детей, 12 и 14 лет, получили травмы средней степени тяжести, под колесами «Лады» остался лежать самокат. В таком же состоянии в больницу уехала 33-летняя женщина. Больше всех пострадал неустановленный мужчина, на вид 60-65 лет, он в крайне тяжелом состоянии.

По данным «Фонтанки», водитель «Мазды» был трезвым, но правилами пренебрегает не в первый раз. За минувший год его шесть раз ловили на превышении скорости. В соцсетях молодой человек называет себя индивидуальным предпринимателем, в сфере типографских услуг. По данным «Спарк», бизнесмена с такими ФИО в стране не зарегистрировано. Как минимум до 2018 года играл в хоккей в составе молодежной команды «Форвард», в основном в качестве защитника.

«Лада» принадлежит 72-летнему пенсионеру, также не слишком дисциплинированному водителю. За последний год ПДД он нарушал трижды.

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Комментарии (2)

daisychain
Здесь еще один вопрос - с какой скоростью летела "Лада", что ее *так* занесло и закрутило. То есть хоккеист, формально, скорее всего виноват. Но вот скорость "Лады", вангую, была не меньше сотни.
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