«"Девятка" летела как самолёт». В Купчино «Лада» врезалась в толпу пешеходов
Минимум трое человек пострадали в автомобильной аварии на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы в Петербурге вечером 25 февраля. Водитель въехал в толпу рядом с автобусной остановкой.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина остановилась, только когда врезалась в столб. Судя по кадрам с места аварии, задней частью она прижала к бетонной опоре пешехода. Еще минимум двое человек лежат на асфальте. Всего, по словам свидетелей ДТП, пострадавших четверо, у них переломы и прочие травмы. «"Девятка" летела как самолёт», – добавляют очевидцы.
Как уточняют в региональном управлении ГИБДД, «Лада» оказалась в пешеходной зоне после столкновения с другим автомобилем. Пострадавших четверо – мужчина в тяжелом состоянии, женщина – в среднем, травмы получили двое подростков.