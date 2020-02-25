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Происшествия

25.02.2020 17:53
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«"Девятка" летела как самолёт». В Купчино «Лада» врезалась в толпу пешеходов

Минимум трое человек пострадали в автомобильной аварии на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы в Петербурге вечером 25 февраля. Водитель въехал в толпу рядом с автобусной остановкой.

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Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
<a href="https://t.me/Megapolisonline" target="_blank" class="_">Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер /&nbsp;Telegram</a>
Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина остановилась, только когда врезалась в столб. Судя по кадрам с места аварии, задней частью она прижала к бетонной опоре пешехода. Еще минимум двое человек лежат на асфальте. Всего, по словам свидетелей ДТП, пострадавших четверо, у них переломы и прочие травмы. «"Девятка" летела как самолёт», – добавляют очевидцы.

Как уточняют в региональном управлении ГИБДД, «Лада» оказалась в пешеходной зоне после столкновения с другим автомобилем. Пострадавших четверо – мужчина в тяжелом состоянии, женщина – в среднем, травмы получили двое подростков.

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Комментарии (3)

dragvs
Водятель, помни, ПДД писаны кровью, нарушая ограничение скорости (60 км/ч в городе) ты подставляешь себя и других людей под удар. Так и будет продолжаться пока "правящая партия" не против дорожного беспредела.
White Elk
Недостаточно трупов, чтобы начать отменять "льготные 20 км/ч" или устанавливать камеры повсеместно?
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