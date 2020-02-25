Эксклюзивные автомобили дешевеют не так, как обычные, считает The Drive . Особенно если речь идет об известных брендах - таких, как Ferrari, Lamborghini или Porsche. Часто они даже дорожают, особенно если приобретают культовый статус.

Белый спорткар Lexus LFA 2012 года выпуска с пробегом всего в 6500 километров продается у дилера в штате Огайо почти за 496 тысяч долларов. Это как минимум на сто тысяч больше, чем автомобиль стоил новым. Все дело в том, что спорткар принадлежал Пэрис Хилтон - светской львице, телезвезде и внучке основателя империи отелей Hilton.

Но Lexus все-таки не вписывается в эту категорию. Даже несмотря на то, что LFA было выпущено всего 500 штук, и по техническим характеристикам машина формально не уступает Lambo, все равно, как считает The Drive, стилистически это, скорее, Toyota Celica «на стероидах». И, конечно, сегодня Lexus LFA на вторичном рынке не поднялся в цене, хотя и не сильно упал. В среднем такой автомобиль, по сведениям US NEWS, продается по цене от 375 тысяч долларов, что чуть дешевле первоначальной стоимости в 391 тысячу. Но не этот конкретный белый Lexus.

Это был уже второй LFA Пэрис Хилтон. Она получила его в обмен на первый, перламутрово-желтого цвета, подаренный ей тогдашним бойфрендом на 30-летие, и которым она пользовалась всего год. Судя по всему, за то время, что белый «Лексус» пробыл у Хилтон, пользовалась им светская львица нечасто - на спидометре всего шесть с половиной тысяч километров.

У антикваров есть такой термин - «провенанс». Это история, легенда, сопровождающая тот или иной предмет, рассказывающая о том, кто был его владельцем, как он переходил из рук в руки. Цена вещи очень сильно зависит он этого самого «провенанса».