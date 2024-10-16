20 ноября 2024 — Клуб «Ресторатор». Тематическое заседание «Кейтеринг»

На российском рынке событийного кейтеринга представлено примерно 3 тыс. компаний, при этом львиная доля его приходится на Москву и Петербург. Российский рынок кейтеринга очень болезненно реагирует на каждый экономический кризис, в связи с тем, что доля корпоративных заказчиков у многих компаний доходит до 80%.

При этом по данным Ассоциации кейтерингов и банкетных служб и компании «Кейтеринг Консалтинг» после окончания пандемии бизнес переживает небывалый подъем: и в 2023 и 2024 года он вырос более, чем на 50%. Одновременно, быстрыми темпами увеличиваются и цены за услуги кейтеринговых компаний: за последние два года в среднем по России рост составил 25–27%, а в Москве — 28–30%. Что скорее говорит не о росте маржинальности бизнеса, а уровне инфляции, так как увеличиваются расходы операторов кейтеринга на зарплату персонала, закупку продуктов и т.д.

