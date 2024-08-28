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    Музыка

    #отЛИЧНЫЙпитер

    «В самом деле такие места существуют!» Фабио Мастранджело — о восхищении библиотекой, водной прогулке с Гергиевым и 25 годах в России

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    Фото: предоставлено Музыкальным театром им. Ф. И. Шаляпина
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    Проект «(От)Личный Петербург», который «Фонтанка» развивает с комитетом по развитию туризма, выходит на финишную прямую: прямо сейчас вы можете проголосовать за самые романтичные места нашего города! Куратор номинации «Петербург для двоих» — дирижер и художественный руководитель Музыкального театра имени Федора Шаляпина Фабио Мастранджело — рассказал, почему он выбрал такие варианты и куда ходил на свидания сам.

    — Фабио, когда я ходила слушать ваше с оркестром выступление у Дворцового моста на День города, вы сказали со сцены, что этим летом будет четверть века, как вы в России. Теперь дата позади, и вас можно уже, надеюсь, поздравить.

    — Да, уже можно, заранее у нас не принято поздравлять, по традиции.

    — Но вы все-таки в самом итальянском городе, Петербурге. Как вы считаете, насколько именно эта «итальянскость» сыграла роль в том, что вы здесь чувствуете себя дома? Или вам нравится в целом русская культура и для вас мог стать домом любой российский город?

    — Начнем с того, что мне всегда была безумно интересна русская культура — наверное, благодаря тому, что мой отец любил Россию, восхищался ее литературой и, конечно, музыкой. Он сам был пианистом, поэтому я с раннего детства знаком с музыкой Прокофьева, Кабалевского. Потом, уже в 10−11 лет, я обнаружил Скрябина, Рахманинова и был, можно сказать, очарован. По крайней мере, находился под сильным впечатлением от русских композиторов и как юный музыкант — от известных пианистов: Гилельса, Рихтера и Горовица. Когда я первый раз приехал в Петербург в июне 1999 года, во мне были все эти ожидания. И, конечно, какой город лучше, чем Санкт-Петербург, мог бы им удовлетворить?

    Помню, я каждый день в течение месяца ходил в Филармонию или Мариинский театр, питался этой культурой. Мне сразу очень понравился город — притом что отчасти архитектурно центр Петербурга, действительно, напоминает Италию — ведь большинство зданий были построены итальянскими архитекторами.

    Но и в Москве тоже много зданий, которые были придуманы, спроектированы и реализованы итальянцами. Поэтому в теории, если бы я приехал в Москву, может быть, мне бы тоже понравилось, и я остался бы там. Но судьба так распорядилась, что первый раз я надолго приехал в Санкт-Петербург, и впечатления сразу были яркими. Я не преувеличиваю, когда говорю, что решение жить здесь принял за первые десять минут. Так интуиция подсказала. Когда видишь, что твои ожидания становятся реальностью, это сильно впечатляет.

    За эти годы вы, наверное, успели пожить в разных районах Петербурга. В каком больше понравилось? Какой район сейчас ваш?

    — Я жил в самом начале на Петроградской, потом переехал на Васильевский остров и снова вернулся: все-таки Петроградский район для меня — самый родной, самый близкий, удобный. Конечно, играет роль и тот факт, что Петроградская сторона — можно сказать, самое историческое место в Петербурге. Тут очень интересные улочки — они даже больше напоминают мне Италию, чем центр Петербурга. Потому что центр — такой масштабный, что в Италии редко бывает: только в Милане есть какие-то большие улицы и в Риме, а в моем родном городе такого нет (хотя по итальянским меркам Бари — немаленький город, это даже столица региона Апулия). И театр тоже находится на Петроградской стороне, поэтому я сознательно купил квартиру на Большом проспекте, чтобы быть недалеко от театра.

    — Как интересно! Я сперва удивилась: неужели вас привлек холодный северный модерн? А потом услышала про узкие итальянские улицы и подумала, что не рассматривала раньше Петроградку в этом ключе. Там же, действительно, относительно высокие дома и довольно узкие улицы, в принципе, это перекликается с некоторыми итальянскими городами… Надо же, как взгляд со стороны открывает город по-новому!

    — Обмен опытом!

    — Да. В номинации «Петербург для двоих» нашего проекта «(От)Личный Петербург» вы предложили три места: балкон Александринского театра, павильон под флагом ЦПКиО имени Кирова и читальный зал Библиотеки Маяковского. Можете объяснить про каждое — почему?

    — Да, конечно, могу. Первое — это балкон: по моему личному ощущению, это такое как будто элитное место, где во время антракта можно с друзьями встретиться и обсудить, что происходит на спектакле, пообщаться и полюбоваться шикарным видом. Поэтому чисто на эмоциональном уровне я выбрал его. ЦПКиО для меня — уже почти родное место, потому что мы годами там проводим спектакли нашего фестиваля «Опера всем». Ну и с директором Павлом Селезневым я хорошо знаком, поэтому мне там очень приятно бывать, понимая, что я знаю место, знаю «хозяина» и меня там знают, — появляется какое-то «домашнее» ощущение, хотя парк, конечно, огромный.

    — А читальный зал в Библиотеке Маяковского?

    — А это — по противоположным причинам: у нас в Италии не настолько развита привычка ходить в библиотеки, чтобы читать, и я в молодости видел только в фильмах, как люди туда идут и в тишине открывают книги, изучают их, может быть, что-то выписывают... Да?

    — Да, я тоже так делала, между прочим!

    — Ну так вот, мне это всегда казалось настолько интересным, что, когда я увидел в жизни такое, подумал: «О, надо же, в самом деле такие места существуют!» И этот выбор как будто чуть-чуть соединяет то, что происходит сегодня у меня в жизни, с тем, что было раньше, как я мечтал, очарованный этими действиями. Поэтому я очень люблю это место.

    — А что вас вообще привело в читальный зал Маяковки?

    — Просто визит, по-моему, меня звали туда на какой-то творческий вечер.

    — Мы в этой номинации предлагаем варианты, как в Петербурге провести время вдвоем, где это было бы интересно и приятно...

    — Думаю, ЦПКиО — лучшее место, где можно побыть вдвоем. Потому что там, хотя вокруг могут быть тысячи людей, всегда найдется закуток остаться наедине, говорить и быть ласковыми друг к другу. Мне кажется, это очень эмоциональное место.

    — Ага, то есть все-таки расширяем ваш выбор от одного павильона до ЦПКиО в целом? Потому что я-то как раз обратила внимание, что вы предлагаете все места под крышей.

    — Я, конечно, люблю природу, но сам — человек более, скажем, домашний.

    — А я уж подумала «прозорливый», потому что не хотите допускать, чтобы петербургская погода испортила важное свидание.

    — Может быть, неосознанно, но это тоже повлияло.

    — А вы сами куда звали на свидания?

    — Поскольку я музыкант, я всегда любил встречаться в Филармонии, в Мариинском театре...

    — На ваших концертах или вы звали на чужие?

    — Часто — на свои концерты, чтобы общаться в перерыве или после концерта, или запланировать поздний ужин после концерта. Все-таки Санкт-Петербург — это не Западная Европа, где, как в Германии или Австрии, куда я раньше часто выезжал на гастроли, вообще катастрофа: в десять вечера уже все закрывается, поесть негде, и ты голодаешь. У нас, наоборот, много заведений, куда можно прийти прямо к десяти, даже позже, и вкусно поесть, пообщаться, пошутить, вспомнить, что было на концерте, и так далее.

    Ну а если не на концерты, то куда?

    — Редко, потому что времени мало, но все-таки летом — красиво прокатиться по Неве на яхте или на катере. Зависит, конечно, от финансовой возможности, чтобы быть более-менее наедине.

    А на трамвайчике вы когда-нибудь катались, с народом?

    — Когда-то в начале — да, а потом столько друзей появилось и разные возможности, что больше не понадобилось. Не оттого, что не хочу быть с народом, а просто есть друзья, у которых собственная яхта, и поэтому мы часто катаемся летом, и даже в интересной компании иногда: Валерий Абисалович [Гергиев] бывает с нами.

    — Ого! Правда?

    — Да-да.

    — Два дирижера на одной яхте — это же как два капитана! А есть ли в Петербурге место, где вы бы хотели побывать, но пока не успели или туда нельзя так просто пройти?

    — Есть, да. Я уже давно жду, и мне обещают, но, кажется, наконец, скоро исполнится: это башня Лахта Центра. Я помню, какой был скандал, когда они начали проектировать, еще была Валентина Ивановна, и я помню, как город разделился — как часто бывает у нас в Петербурге. Вот если сказать, чем Санкт-Петербург близок к итальянскому городу, так вот в этом точно: итальянцы очень часто делятся пополам — кто-то хочет, кто-то категорически против, и мало тех, кому вообще не интересно. Образуются две команды, которые друг против друга бьются. И я тоже все-таки думал об этом: сначала думал, может быть, и не надо, у нас такой красивый город, такой исторический. Потом проанализировал свои ощущения, свои эмоции и подумал: все-таки это как сказать, что раз Моцарт писал музыку такую, Рахманинов должен писать такую же. А Стравинский тогда? У композиторов — совершенно разные стили, и в одном концерте ты можешь услышать увертюру Бетховена, потом фортепианный концерт Рахманинова и потом «Весну Священную» Стравинского — совершенно разные музыки! И современным архитекторам тоже надо дать шанс. Конечно, место, где их творение будет находиться, тоже важно подобрать. Но, я думаю, город должен развиваться в плане современной архитектуры.

    — Главное — не включать Стравинского в то время, как играет Моцарт.

    — Да, это хороший комментарий.

    — Потому что здания все-таки стоят одновременно, в отличие от музыки, которая звучит по очереди.

    — Да, но там, где сейчас, я думаю, никому не мешает. Это уже стало частью облика города. Говорили, что там будет и концертный зал, поэтому мне и с профессиональной точки зрения интересно.

    — То есть рассчитываете сыграть музыку на высоте?

    — Почему нет? Будем играть, особенно Моцарта, Гайдна и Бетховена, чтобы место чуть-чуть приобрело традиции.

    Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено Музыкальным театром им. Ф. И. Шаляпина

    «Петербург для двоих» — одна из 10 номинаций нашего проекта «(От)Личный Петербург» в 2024 году. В ней читатели «Фонтанки» голосуют за места, где приятнее всего проводить время вдвоем и устраивать свидания. Переходите на сайт проекта, смотрите шорт-листы по разным номинациям и отдавайте голоса за любимые варианты Голосовать можно до 20 сентября, а уже 26 сентября пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и народное признание.

    © Фонтанка.Ру

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