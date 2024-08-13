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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Ищем самое романтичное место в Петербурге. Куда вы любите ходить на свидания?

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    3 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Проект «(От)Личный Петербург» продолжается — прямо сейчас «Фонтанка» вместе с комитетом по развитию туризма и читателями собирает самые интересные места нашего города. Есть ли у вас адреса в Петербурге, где вы обожаете проводить время вдвоем? Если да, расскажите об этом нам!

    «Петербург для двоих» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем места, которые не хочется делить ни с кем, кроме второй половинки. Те, где лучше всего объясняться в любви или делать предложение.

    В качестве эксперта номинацию курирует Фабио Мастранджело — художественный руководитель Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Мы попросили Фабио выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот его выбор:

    1. балкон Александринского театра;
    2. павильон под флагом в ЦПКиО им. Кирова;
    3. читальный зал библиотеки Маяковского.

    Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, Таврический сад? Или Поцелуев мост? Предложите своего кандидата!

    Как выдвинуть кандидата на конкурс:

    1. перейти на страницу выдвижения;
    2. авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию;
    3. вписать название экскурсии, прогулки, имя гида или название туристической компании в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата;
    4. нажать на кнопку «Отправить»;
    5. повторить для других номинаций.

    Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.

    Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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