Ищем самое романтичное место в Петербурге. Куда вы любите ходить на свидания?

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается — прямо сейчас «Фонтанка» вместе с комитетом по развитию туризма и читателями собирает самые интересные места нашего города. Есть ли у вас адреса в Петербурге, где вы обожаете проводить время вдвоем? Если да, расскажите об этом нам!
«Петербург для двоих» — одна из 10 номинаций нашего проекта в
В качестве эксперта номинацию курирует Фабио Мастранджело — художественный руководитель Музыкального театра имени
- балкон Александринского театра;
- павильон под флагом в ЦПКиО им. Кирова;
- читальный зал библиотеки Маяковского.
Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, Таврический сад? Или Поцелуев мост? Предложите своего кандидата!
Как выдвинуть кандидата на конкурс:
- перейти на страницу выдвижения;
- авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию;
- вписать название экскурсии, прогулки, имя гида или название туристической компании в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата;
- нажать на кнопку «Отправить»;
- повторить для других номинаций.
Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.
Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!
Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.
26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.