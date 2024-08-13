Ищем самое романтичное место в Петербурге. Куда вы любите ходить на свидания?

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проект «(От)Личный Петербург» продолжается — прямо сейчас «Фонтанка» вместе с комитетом по развитию туризма и читателями собирает самые интересные места нашего города. Есть ли у вас адреса в Петербурге, где вы обожаете проводить время вдвоем? Если да, расскажите об этом нам!



«Петербург для двоих» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году . В ней мы собираем места, которые не хочется делить ни с кем, кроме второй половинки. Те, где лучше всего объясняться в любви или делать предложение.



В качестве эксперта номинацию курирует Фабио Мастранджело — художественный руководитель Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Мы попросили Фабио выдвинуть трех кандидатов на звание лучших. Вот его выбор:

балкон Александринского театра; павильон под флагом в ЦПКиО им. Кирова; читальный зал библиотеки Маяковского.

Кто еще достоин места в десятке финалистов? Ждем подсказок от вас. Может быть, Таврический сад? Или Поцелуев мост? Предложите своего кандидата!

Как выдвинуть кандидата на конкурс:

перейти на страницу выдвижения; авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. При авторизации через Telegram вам придет сообщение непосредственно в мессенджер. И после того, как вы там подтвердите свои намерения, можно будет выдвигать номинантов на премию; вписать название экскурсии, прогулки, имя гида или название туристической компании в нужную номинацию. Предложить можно только одного кандидата; нажать на кнопку «Отправить»; повторить для других номинаций.

Номинировать кандидатов на конкурс можно до 15 августа.

Переходите на сайт проекта. Давайте вместе составим путеводитель по городу с местами, проверенными жителями!



Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, войдут в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составят окончательные списки, а мы выставим их на всеобщее голосование.



26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

