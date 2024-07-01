30 июля — круглый стол «Флиппинг и хоумстейджинг: новые тренды рынка недвижимости»

На рынке недвижимости Санкт-Петербурга набирают обороты два новых течения: флиппинг и хоумстейджинг. Их главная задача: превратить нуждающуюся в ремонте, но ликвидную квартиру в «конфетку», чтобы потом продать по более высокой цене. Если серьезный ремонт не требуется, то может быть достаточно хоумстейджинга — он предполагает больше косметический ремонт и декорирование и часто используется при подготовке квартиры к сдаче в аренду, а не к перепродаже. Обсудим на круглом столе перспективность обоих направлений в ремонте и дизайне помещений.
Вопросы для обсуждения:
- Что такое флиппинг и хоумстейджинг, чем они отличаются друг от друга?
- Какие квартиры предпочитают покупать для быстрой перепродажи после ремонта? Подходят ли для флиппинга и хоумстейджинга квартиры на первичном рынке?
- На сколько можно поднять стоимость недвижимости при перепродаже и сдаче в аренду за счет дизайнерского ремонта?
- Какие тренды в ремонте сейчас главенствуют на рынке? Какие изменения во внешнем виде квартиры позволяют поднять цену и перепродать или сдать в аренду выгоднее, чем у соседей?
- Средний чек ремонта при флиппинге и хоумстейджинге.
- На какую доходность можно рассчитывать при быстрой перепродаже недвижимости?
- Основные риски вложений во флиппинг и хоумстейджинг. Как реализовать проект, чтобы он точно принес прибыль?
К участию в круглом столе приглашаются застройщики, урбанисты, производители оборудования и малых архитектурных форм, проектировщики, архитектурные бюро и ландшафтные дизайнеры.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 12:00 30 июля 2024 года.
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова, elvira@fontanka.ru,