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    30 июля — круглый стол «Флиппинг и хоумстейджинг: новые тренды рынка недвижимости»

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    На рынке недвижимости Санкт-Петербурга набирают обороты два новых течения: флиппинг и хоумстейджинг. Их главная задача: превратить нуждающуюся в ремонте, но ликвидную квартиру в «конфетку», чтобы потом продать по более высокой цене. Если серьезный ремонт не требуется, то может быть достаточно хоумстейджинга — он предполагает больше косметический ремонт и декорирование и часто используется при подготовке квартиры к сдаче в аренду, а не к перепродаже. Обсудим на круглом столе перспективность обоих направлений в ремонте и дизайне помещений.

    Вопросы для обсуждения:

    1. Что такое флиппинг и хоумстейджинг, чем они отличаются друг от друга?
    2. Какие квартиры предпочитают покупать для быстрой перепродажи после ремонта? Подходят ли для флиппинга и хоумстейджинга квартиры на первичном рынке?
    3. На сколько можно поднять стоимость недвижимости при перепродаже и сдаче в аренду за счет дизайнерского ремонта?
    4. Какие тренды в ремонте сейчас главенствуют на рынке? Какие изменения во внешнем виде квартиры позволяют поднять цену и перепродать или сдать в аренду выгоднее, чем у соседей?
    5. Средний чек ремонта при флиппинге и хоумстейджинге.
    6. На какую доходность можно рассчитывать при быстрой перепродаже недвижимости?
    7. Основные риски вложений во флиппинг и хоумстейджинг. Как реализовать проект, чтобы он точно принес прибыль?

    К участию в круглом столе приглашаются застройщики, урбанисты, производители оборудования и малых архитектурных форм, проектировщики, архитектурные бюро и ландшафтные дизайнеры.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 30 июля 2024 года.

    По вопросам участия обращаться:

    Эльвира Петрова, elvira@fontanka.ru, +7 909 579–90–97.

    План мероприятий

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