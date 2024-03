«У нас в России режим самоцензуры уже четыре года». Директор «Подписных изданий» — о книгах и времени, которое нужно пережить

— Если не секрет, какая у вас выручка за прошлый год?



— Около полумиллиарда.



«У нас в принципе более читающий город»

— Феномен независимых книжных магазинов — это петербургская история?



— У нас их просто больше на душу населения. Но таким маяком и вдохновителем для многих стал московский книжный магазин «Фаланстер» — там Боря Куприянов бессменный руководитель уже 25 лет. Они были одним из первых магазинов DIY (do it yourself), когда ты ставишь шкафы и занимаешься авторским ассортиментом, и никто не может тебе сказать, что тебе продавать, в каком объёме, по какой цене и кому. Всё это зависит только от тебя. А в Петербурге так получилось, что да, во-первых, у нас в принципе более читающий город, потом он более компактный и сконцентрированный, у нас больше туристический потенциал, чем у Москвы. Ну и плюс мы были столицей долгое время, и культурный пласт у нас достаточно большой и широкий. И так получилось, что у нас независимых книжных в 2−3 раза больше, чем в Москве.