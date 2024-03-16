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    Наблюдатели сообщили, что на избирательном участке на Малой Охте распылили едкий газ

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    18 комментариев

    Избирательный участок 949 на Таллинской улице в Петербурге временно закрывали из-за якобы распыленного газа в спортивном зале. Горизбрком не подтверждает.

    Как сообщила «Фонтанке» член комиссии от «Яблока», на участке в районе 16 часов кто-то распылил едкий газ. По словам девушки, кто это сделал, никто из присутствующих не заметил. Сейчас бюллетени убраны в сейф. Участок на Таллинской, 26, закрыт на проветривание.

    В ГИК при этом сообщили, что комиссия не подтверждает происшествие и утверждает, что с воздухом на участке все в порядке — якобы только у одного избирателя запершило в горле.

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    UPD: По состоянию на 16:40 участок открыт.

    Накануне девушка пыталась поджечь участок на Варшавской улице с помощью «коктейля Молотова». Она арестована.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

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    Комментарии 18

    Гость16 Мар 2024 в 17:22
    Председатель заглянул в урну увидел реальное положение дел и напустил.
    +0−3
    Гость16 Мар 2024 в 17:20
    ...дык, все равно никого приличного там нет.))) Про выборы только не говорите? Ибо мы грешные не только в стране, в доме собственном решения принимать неспособны. Кому врем, разрешите спросить?
    +0−2
    Египетская сила16 Мар 2024 в 17:14
    дураков хватает...
    +2−0
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