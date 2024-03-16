Наблюдатели сообщили, что на избирательном участке на Малой Охте распылили едкий газ

Избирательный участок 949 на Таллинской улице в Петербурге временно закрывали из-за якобы распыленного газа в спортивном зале. Горизбрком не подтверждает.

Как сообщила «Фонтанке» член комиссии от «Яблока», на участке в районе 16 часов кто-то распылил едкий газ. По словам девушки, кто это сделал, никто из присутствующих не заметил. Сейчас бюллетени убраны в сейф. Участок на Таллинской, 26, закрыт на проветривание.

В ГИК при этом сообщили, что комиссия не подтверждает происшествие и утверждает, что с воздухом на участке все в порядке — якобы только у одного избирателя запершило в горле.