В последний день голосования в Петербурге отняли еще один пузырёк зелёнки

Растворы для обрабатывания ран забрали у жителя Петербурга на одном из избирательных участков в ходе досмотра в заключительный день голосования. Как стало известно «Фонтанке», все происходило накануне вечером в Московском районе.



Мужчина пришел отдать свой голос в седьмом часу в школу № 484 на проспекте Юрия Гагарина. Двое сотрудников полиции подошли к нему осмотреть вещи и нашли пузырёк с зелёнкой, а пару ему составил йод.

Зелёнку находили на другом УИКе в субботу. Ни один бриллиантовый раствор до урны с бюллетенями не добрался. «Фонтанка» также писала о странных звонках, которые поступали некоторым петербуржцам. За порчу бюллетеней им якобы обещали полмиллиона рублей.