В последний день голосования в Петербурге отняли еще один пузырёк зелёнки

Растворы для обрабатывания ран забрали у жителя Петербурга на одном из избирательных участков в ходе досмотра в заключительный день голосования. Как стало известно «Фонтанке», все происходило накануне вечером в Московском районе.
Мужчина пришел отдать свой голос в седьмом часу в школу
Зелёнку находили на другом УИКе в субботу. Ни один бриллиантовый раствор до урны с бюллетенями не добрался. «Фонтанка» также писала о странных звонках, которые поступали некоторым петербуржцам. За порчу бюллетеней им якобы обещали полмиллиона рублей.
К утру понедельника избирательные комиссии обработали более 99% протоколов. Согласно результатам, Владимир Путин лидирует с огромным отрывом.