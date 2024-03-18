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    В последний день голосования в Петербурге отняли еще один пузырёк зелёнки

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    19 комментариев

    Растворы для обрабатывания ран забрали у жителя Петербурга на одном из избирательных участков в ходе досмотра в заключительный день голосования. Как стало известно «Фонтанке», все происходило накануне вечером в Московском районе.

    Мужчина пришел отдать свой голос в седьмом часу в школу № 484 на проспекте Юрия Гагарина. Двое сотрудников полиции подошли к нему осмотреть вещи и нашли пузырёк с зелёнкой, а пару ему составил йод.

    Зелёнку находили на другом УИКе в субботу. Ни один бриллиантовый раствор до урны с бюллетенями не добрался. «Фонтанка» также писала о странных звонках, которые поступали некоторым петербуржцам. За порчу бюллетеней им якобы обещали полмиллиона рублей.

    К утру понедельника избирательные комиссии обработали более 99% протоколов. Согласно результатам, Владимир Путин лидирует с огромным отрывом.

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    Комментарии 19

    Гость18 Мар 2024 в 11:07
    Я тут вспомнил. 15-17 числа это день св Патрика, средневековый праздник оккультистов. Патрик зеленый человечек, символизирующий дьяблу. В этот день в реки лили зеленую краску. Так что этот ход с зеленкой это не про власть, это возможно фанатики. А то иначе зачем какая-то с виду простая тетка пойдёт за 5 лет колонии чудить в местную школу, набитую росгвардией, а у люди организаторы им просто без разницы, лишь бы работу отсидеть и отчитаться.
    +1−1
    Гость18 Мар 2024 в 10:31
    Оруэл нервно курит..
    +1−0
    Гость18 Мар 2024 в 10:12
    народец,теперь закупайте вазелин..
    +2−0
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