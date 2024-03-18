Итоги выборов после обработки 99,01% протоколов

ЦИК к утру 18 марта обработала 99,01% протоколов.
На выборах президента лидирует кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец). У него 87,33% голосов, передаёт РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов. У председателя ЛДПР Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,19% голосов. У вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,79% голосов.
По данным на 20:37 17 марта, явка на выборы составила 74,22%.
В Петербурге к вечеру 17 марта, как сообщала «Фонтанка», Путин набирал 80,85%. Даванков — 8,33%. Слуцкий — 4,56%, Харитонов — 3,66%. Явка, по предварительным данным, составила 73,4%.
В 2018 году Путин набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012 году — 63,6%. В 2004 и 2000 годах соответственно 71,31% и 52,9%. В 2008 году Дмитрий Медведев победил с результатом 70,28%. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.
UPD: К 7:15 после обработки 99,52% протоколов Путин лидирует с 87,33% голосов.