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    Выборы президента

    Итоги выборов после обработки 99,01% протоколов

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    61 комментарий

    ЦИК к утру 18 марта обработала 99,01% протоколов.

    На выборах президента лидирует кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец). У него 87,33% голосов, передаёт РИА Новости.

    Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,31% голосов. У председателя ЛДПР Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,19% голосов. У вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,79% голосов.

    По данным на 20:37 17 марта, явка на выборы составила 74,22%.

    В Петербурге к вечеру 17 марта, как сообщала «Фонтанка», Путин набирал 80,85%. Даванков — 8,33%. Слуцкий — 4,56%, Харитонов — 3,66%. Явка, по предварительным данным, составила 73,4%.

    В 2018 году Путин набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012 году — 63,6%. В 2004 и 2000 годах соответственно 71,31% и 52,9%. В 2008 году Дмитрий Медведев победил с результатом 70,28%. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.

    UPD: К 7:15 после обработки 99,52% протоколов Путин лидирует с 87,33% голосов.

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    Комментарии 61

    Гость18 Мар 2024 в 08:49
    Друзья, я пребываю в великолепном настроении, волшебное утро понедельника. Я верил и надеялся, немного было волнительно, но это было приятное волнение, наш президент в очередной раз одержал победу и очередной раз подтвердил свой титул Чемпиона Мира планетарного масштаба! Свыше 90% голосов - вот это единение, вот эта поддержка, единогласная и беспрекословная! Одна победа, один президент, одна страна! Мы лучшие. Вперед! За президента нашего единственного! Все выходные не спал, держал кулачки и оказалось не напрасно - всё случилось, все как надо, все как должно быть! Ура! Победа! Президент наш навсегда! Россия вперед! Сила и единство в нас и нашем президенте. С утра 100 граммов чистого спирта за чистую победу, оно того стоит! Всех с праздником, всех с победой!!!
    +0−1
    Гость18 Мар 2024 в 08:48
    Оставь надежду, всяк сюда входящий.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 08:46
    В Питере Даванков набрал в два раза больше, чем в целом по России
    +0−0
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