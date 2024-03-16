Студенту в Петербурге пообещали полмиллиона за порчу бюллетеней зеленкой

Жителям Петербурга поступают звонки с предложениями вылить зеленку в урну с бюллетенями на избирательном участке. «Фонтанке» стало известно, что 16 марта в полицию обратился студент из Севастополя, которого пытались подбить на противоправный поступок.



19-летний юноша рассказал правоохранительным органам, что днем ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками столичного ФСБ. За полмиллиона рублей они предложили ему пойти на УИК с зеленкой и испортить бюллетени.



Студент рассказал, что звонок поступил с неизвестного номера, начинающегося на цифры 8-987. Судя по отзывам в Интернете, этим номером пользуются мошенники.

