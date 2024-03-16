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    Студенту в Петербурге пообещали полмиллиона за порчу бюллетеней зеленкой

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    30 комментариев

    Жителям Петербурга поступают звонки с предложениями вылить зеленку в урну с бюллетенями на избирательном участке. «Фонтанке» стало известно, что 16 марта в полицию обратился студент из Севастополя, которого пытались подбить на противоправный поступок.

    19-летний юноша рассказал правоохранительным органам, что днем ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками столичного ФСБ. За полмиллиона рублей они предложили ему пойти на УИК с зеленкой и испортить бюллетени.

    Студент рассказал, что звонок поступил с неизвестного номера, начинающегося на цифры 8-987. Судя по отзывам в Интернете, этим номером пользуются мошенники.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что всего на середину дня 16 марта было зафиксировано 8 попыток поджога участков и 21 раз избиратели пытались или выливали в урну зеленку и другие жидкости. Случаи зафиксированы в 20 российских регионах. В Петербурге бюллетени никто не портил однако, на одном из УИКов в ходе досмотра у человека была изъята зеленка.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.


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    Комментарии 30

    Гость16 Мар 2024 в 23:36
    Что здесь забыл студент из Севастополя?
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 23:09
    Заниматься какими то акциями на псевдовыборах никому из сторонних не нужно. Это не рационально. А вот российским властям очень даже выгодно. Имитировать мировую закулису и устроить очередные репрессии.

    Это только Z"патриоты" в своей иррациональности исходят из принципа - могу и хочу.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 22:54
    дочь офицера
    +0−0
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