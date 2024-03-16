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    ГИК уточняет информацию о женщине с зеленкой, задержанной в Петербурге в день выборов

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    12 комментариев

    Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал журналистам, что в избирком поступила информация о задержании женщины с зеленкой. Он подчеркнул, что эту информацию ещё проверяют.

    «Мы не знаем точно, но от полиции была информация о задержании, женщина не дошла до участка, никто никуда ничего не бросил», — отметил он.

    По словам Кузьмина, на участках в Петербурге всё спокойно — повреждений урн и бюллетеней нет.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что всего на середину дня 16 марта было зафиксировано 8 попыток поджога участков и 21 раз избиратели пытались или выливали в урну зеленку и другие жидкости. Случаи зафиксированы в 20 российских регионах.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

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    Комментарии 12

    sysh16 Мар 2024 в 17:35
    ГИК уточняет информацию о женщине с зеленкой, задержанной в Петербурге в день выборов

    А были задержанные и в другие дни?
    +2−0
    Гость16 Мар 2024 в 17:33
    остались еще в стране порядочные люди.
    +0−2
    Огромная польза!16 Мар 2024 в 17:31
    Ну всё. Запретят духовноскрепным зелёнку.
    +0−0
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