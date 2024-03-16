ГИК уточняет информацию о женщине с зеленкой, задержанной в Петербурге в день выборов

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал журналистам, что в избирком поступила информация о задержании женщины с зеленкой. Он подчеркнул, что эту информацию ещё проверяют.

«Мы не знаем точно, но от полиции была информация о задержании, женщина не дошла до участка, никто никуда ничего не бросил», — отметил он.

По словам Кузьмина, на участках в Петербурге всё спокойно — повреждений урн и бюллетеней нет.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что всего на середину дня 16 марта было зафиксировано 8 попыток поджога участков и 21 раз избиратели пытались или выливали в урну зеленку и другие жидкости. Случаи зафиксированы в 20 российских регионах.