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    Женщина с зеленкой, о которой сообщила ГИК Петербурга, оказалась мужчиной. До урны он дошел «обезоруженным»

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    У одного из избирателей в школе на Пестеля в Петербурге обнаружили флакон с жидкостью, похожей на зеленку, рассказали «Фонтанке» в Горизбркоме 16 марта.

    Флакон нашли сотрудники полиции при досмотре на входе в избирательный участок. Как рассказали в ГИКе, емкость с жидкостью изъяли, после чего мужчина прошел на избирательный участок.

    Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал журналистам, что в избирком поступила информация о задержании женщины с зеленкой. Тогда он подчеркнул, что эту информацию еще проверяют. В ходе проверки оказалось, что женщина была мужчиной и его не задерживали.

    Всего на середину дня 16 марта было зафиксировано 8 попыток поджога участков, еще 21 раз избиратели пытались или выливали в урну зеленку и другие жидкости. Такие случаи были зафиксированы в 20 российских регионах, сообщила Элла Памфилова.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

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    Комментарии 47

    Гость16 Мар 2024 в 23:18
    либерализм - диагноз
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 22:51
    Сегодня ходил голосовать на Аэродромной, ни охранников, ни полиции не видно, только народ на фоне школы и плакатов фотографируется. На входе гудит металлодетектор и стоит человек, всех успокаивает, что это не опасно, приглашает проходить. Внутри тоже только работники избирпункта, выдают бюллетени, никакой охраны, никого не осматривают. Вкусняшек тоже нет и книжки не продают, как раньше. Печально.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 22:45
    Глупые эти зеленочники и поджигатели, нужно просто наесться гороха и чеснока и идти голосовать. И пункт голосования из строя выведен, и не придерешься.
    +0−0
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