Женщина с зеленкой, о которой сообщила ГИК Петербурга, оказалась мужчиной. До урны он дошел «обезоруженным»

У одного из избирателей в школе на Пестеля в Петербурге обнаружили флакон с жидкостью, похожей на зеленку, рассказали «Фонтанке» в Горизбркоме 16 марта.
Флакон нашли сотрудники полиции при досмотре на входе в избирательный участок. Как рассказали в ГИКе, емкость с жидкостью изъяли, после чего мужчина прошел на избирательный участок.
Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал журналистам, что в избирком поступила информация о задержании женщины с зеленкой. Тогда он подчеркнул, что эту информацию еще проверяют. В ходе проверки оказалось, что женщина была мужчиной и его не задерживали.
Всего на середину дня 16 марта было зафиксировано 8 попыток поджога участков, еще 21 раз избиратели пытались или выливали в урну зеленку и другие жидкости. Такие случаи были зафиксированы в 20 российских регионах, сообщила Элла Памфилова.