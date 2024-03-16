Женщина с зеленкой, о которой сообщила ГИК Петербурга, оказалась мужчиной. До урны он дошел «обезоруженным»

У одного из избирателей в школе на Пестеля в Петербурге обнаружили флакон с жидкостью, похожей на зеленку, рассказали «Фонтанке» в Горизбркоме 16 марта.

Флакон нашли сотрудники полиции при досмотре на входе в избирательный участок. Как рассказали в ГИКе, емкость с жидкостью изъяли, после чего мужчина прошел на избирательный участок.

Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал журналистам, что в избирком поступила информация о задержании женщины с зеленкой. Тогда он подчеркнул, что эту информацию еще проверяют. В ходе проверки оказалось, что женщина была мужчиной и его не задерживали.