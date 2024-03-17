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    Выборы президента

    Член УИК Петербурга заявила о потасовке с коллегой после закрытия участка. Он хотел ее остановить и наказать

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    22 комментария

    Член участковой избирательной комиссии Петербурга сообщила в полицию о потасовке в УИК. По словам девушки, ее коллега мешал ей проводить фотофиксацию, толкал и не давал выйти.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, инцидент произошел накануне на участке № 182 на набережной реки Смоленки уже после его закрытия. Как рассказала 20-летняя девушка, она является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. После восьми вечера петербурженка начала фотографировать содержимое ящика с бюллетенями, по ее словам, с целью последующей сверки по причине заводского брака в системе пломбирования.

    В это время другой член той же комиссии с правом решающего голоса стал отбирать у девушки мобильный телефон, толкать ее и хватать за руки, а также мешать выйти из помещения. По словам петербурженки, свои действия он обосновал желанием остановить ее и наказать.

    Девушка попросила полицию проверить данный факт нарушения прав члена комиссии, причинения вреда здоровью и воспрепятствования деятельности избирательной комиссии.

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    ЛАЙК4
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ19
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    Комментарии 22

    Гость17 Мар 2024 в 11:59
    УИК, Джон ..этот, может..тчк
    +1−0
    Sonata17 Мар 2024 в 11:59
    А как он её собирался наказать?
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 11:58
    Ключевые слова: " по причине заводского брака в системе пломбирования". Занавес.
    +1−0
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