Член УИК Петербурга заявила о потасовке с коллегой после закрытия участка. Он хотел ее остановить и наказать

Член участковой избирательной комиссии Петербурга сообщила в полицию о потасовке в УИК. По словам девушки, ее коллега мешал ей проводить фотофиксацию, толкал и не давал выйти.
Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, инцидент произошел накануне на участке
В это время другой член той же комиссии с правом решающего голоса стал отбирать у девушки мобильный телефон, толкать ее и хватать за руки, а также мешать выйти из помещения. По словам петербурженки, свои действия он обосновал желанием остановить ее и наказать.
Девушка попросила полицию проверить данный факт нарушения прав члена комиссии, причинения вреда здоровью и воспрепятствования деятельности избирательной комиссии.