Член УИК Петербурга заявила о потасовке с коллегой после закрытия участка. Он хотел ее остановить и наказать

Член участковой избирательной комиссии Петербурга сообщила в полицию о потасовке в УИК. По словам девушки, ее коллега мешал ей проводить фотофиксацию, толкал и не давал выйти.



Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, инцидент произошел накануне на участке № 182 на набережной реки Смоленки уже после его закрытия. Как рассказала 20-летняя девушка, она является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. После восьми вечера петербурженка начала фотографировать содержимое ящика с бюллетенями, по ее словам, с целью последующей сверки по причине заводского брака в системе пломбирования.

