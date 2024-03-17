Перевернуть, встряхнуть, но не смешивать. Посмотрите, как избиркомы в Петербурге считают бюллетени

Петербургские участковые избирательные комиссии за закрытыми дверями приступили к подсчету голосов избирателей на выборах президента РФ, передают корреспонденты «Фонтанки», оставшиеся на участках после их закрытия вечером 17 марта.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Теперь членам УИК предстоит снять пломбы с ящиков для голосования и извлечь бюллетени, хранившиеся в опечатанных сейф-пакетах. Высыпанные на стол бюллетени разбирают вручную. Каждый демонстрируется всем участникам подсчета и отправляется в одну из стопок — за одного из кандидатов или, если в бюллетене есть посторонние надписи или более одной отметки в клетках для голосования, в испорченные. Затем протоколы о результатах голосования отправятся в вышестоящие избирательные комиссии. Подсчет будет продолжаться столько времени, сколько потребуется, чтобы разобрать и пересчитать все бюллетени, а также сверить полученные числа с количеством бюллетеней, выданных участковой комиссии перед началом голосования.
Предварительно явка на выборах президента РФ в Петербурге составила 73,4%. Как сообщил председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, к вечеру 17 марта обработано 1,76 бюллетеней. По результатам подсчета этих бюллетеней Владимир Путин набрал 80,85 процента, Владислав Даванков (Новые люди) — 8,33 процента, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,56 процента, Николай Харитонов (КПРФ) — 3,66 процента.