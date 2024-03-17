Перевернуть, встряхнуть, но не смешивать. Посмотрите, как избиркомы в Петербурге считают бюллетени

Теперь членам УИК предстоит снять пломбы с ящиков для голосования и извлечь бюллетени, хранившиеся в опечатанных сейф-пакетах. Высыпанные на стол бюллетени разбирают вручную. Каждый демонстрируется всем участникам подсчета и отправляется в одну из стопок — за одного из кандидатов или, если в бюллетене есть посторонние надписи или более одной отметки в клетках для голосования, в испорченные. Затем протоколы о результатах голосования отправятся в вышестоящие избирательные комиссии. Подсчет будет продолжаться столько времени, сколько потребуется, чтобы разобрать и пересчитать все бюллетени, а также сверить полученные числа с количеством бюллетеней, выданных участковой комиссии перед началом голосования.

