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    Перевернуть, встряхнуть, но не смешивать. Посмотрите, как избиркомы в Петербурге считают бюллетени

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    3 комментария

    Петербургские участковые избирательные комиссии за закрытыми дверями приступили к подсчету голосов избирателей на выборах президента РФ, передают корреспонденты «Фонтанки», оставшиеся на участках после их закрытия вечером 17 марта.

    Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    Теперь членам УИК предстоит снять пломбы с ящиков для голосования и извлечь бюллетени, хранившиеся в опечатанных сейф-пакетах. Высыпанные на стол бюллетени разбирают вручную. Каждый демонстрируется всем участникам подсчета и отправляется в одну из стопок — за одного из кандидатов или, если в бюллетене есть посторонние надписи или более одной отметки в клетках для голосования, в испорченные. Затем протоколы о результатах голосования отправятся в вышестоящие избирательные комиссии. Подсчет будет продолжаться столько времени, сколько потребуется, чтобы разобрать и пересчитать все бюллетени, а также сверить полученные числа с количеством бюллетеней, выданных участковой комиссии перед началом голосования.

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    Предварительно явка на выборах президента РФ в Петербурге составила 73,4%. Как сообщил председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, к вечеру 17 марта обработано 1,76 бюллетеней. По результатам подсчета этих бюллетеней Владимир Путин набрал 80,85 процента, Владислав Даванков (Новые люди) — 8,33 процента, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,56 процента, Николай Харитонов (КПРФ) — 3,66 процента.

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    УДИВЛЕНИЕ1
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    Комментарии 3

    28027231417 Мар 2024 в 23:38
    "Обработано 1,76 бюллетеней"
    До двух бюллетеней не дотянули? На втором бюллетене силы кончились?
    +1−0
    Гость17 Мар 2024 в 23:36
    считают как обычно о будущем не задумываясь...

    хе-хе.
    +1−0
    Гость17 Мар 2024 в 23:33
    Дорогая редакция, в заголовке пропущено как минимум 147 кавычек.
    +0−1
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