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    Неприятный запах на участке. В ГИК утверждают, что инцидента с распылением на избирательном участке не было

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    38 комментариев

    В результате проверки от ГИК было установлено, что днем 16 марта на участке 949 на Таллинской улице почувствовали неприятный запах, но о распылении чего-либо речи не идет.

    Как рассказали «Фонтанке» в Горизбиркоме, работа участковой избирательной комиссии не прерывалась. Помещение проверила служба МЧС. «Опасность не подтвердилась», — подчеркнули в ГИКе и добавили, что на данный момент участок работает в штатном режиме.

    Ранее один из членов комиссии рассказал «Фонтанке», что кто-то распылил на участке едкий газ. Тогда участок закрыли на проветривание и убрали бюллетени в сейф. В 16:40 комиссия возобновила работу.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

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    Комментарии 38

    Гость16 Мар 2024 в 22:31
    Да по всей стране сейчас неприятный запах, а точнее сказать - вонь!
    +1−0
    Гость16 Мар 2024 в 22:15
    Это кто-то из фонтанковских шатателей режЫма выразил свой бурный протест)))
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 22:14
    Каждая страна имеет свой запах. Пахнут свободой Америки штаты. Франция пахнет вином и духами. Бельгия пахнет Еврозоюзом. Швейцария пахнет сырами. Пахнет гашишем АФганистан. Колумбия пахнет лишь кокаином. Пахнет пшеница и рожь в Украина.
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