Неприятный запах на участке. В ГИК утверждают, что инцидента с распылением на избирательном участке не было

В результате проверки от ГИК было установлено, что днем 16 марта на участке 949 на Таллинской улице почувствовали неприятный запах, но о распылении чего-либо речи не идет.

Как рассказали «Фонтанке» в Горизбиркоме, работа участковой избирательной комиссии не прерывалась. Помещение проверила служба МЧС. «Опасность не подтвердилась», — подчеркнули в ГИКе и добавили, что на данный момент участок работает в штатном режиме.

Ранее один из членов комиссии рассказал «Фонтанке», что кто-то распылил на участке едкий газ. Тогда участок закрыли на проветривание и убрали бюллетени в сейф. В 16:40 комиссия возобновила работу.