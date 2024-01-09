17 января — круглый стол «Как сделать ЭКО по ОМС»

Бесплатно проводить ЭКО за счет средств ОМС начали в 2013 году, и за 10 лет было проведено 615,9 тыс. процедур за бюджетный счет. В 2022 году было проведено 91,9 тыс. циклов на 9,5 млрд рублей. В 2024 году планируется проведение не менее 78 тыс. циклов ЭКО для семей, страдающих бесплодием — в соответствии с целевыми показателями нацпроекта «Демография». При этом средний финансовый норматив на один случай ЭКО в этом году снизили в проекте программы госгарантий до 108,4 тыс. рублей в связи с низкой фактической стоимостью процедуры. Также рассматривается возможность допустить к проведению ЭКО по ОМС только клиники, которые проводят не менее 100 циклов в год. О том, какие возможности есть для проведения ЭКО по ОМС в 2024 году — обсудим на круглом столе.

— Сколько средств выделяется из бюджета на процедуры ВРТ? Как быстро «выбираются» квоты?

— Сколько денег выделено в 2024 году для жителей Петербурга и Ленинградской области? Есть ли потребность в увеличении финансирования?



— Какова средняя стоимость процедуры ЭКО? Какие процедуры можно сделать за госсчет, а за какие придется платить дополнительно?



— Какие клиники — частные и государственные — участвуют в программе ЭКО по ОМС? Как между ними перераспределяются квоты? Привлекательно ли для частных клиник участие в госпрограмме? Как вы оцениваете предлагаемые изменения?

