23 января — круглый стол «Рынок апартаментов: необходимо и достаточно?»

В Петербурге на конец третьего квартала 2023 года было введено 110 проектов апартаментов с общим номерным фондом около 34 тыс. юнитов. На четвертый квартал был намечен ввод еще 2,7 тыс. юнитов в 12 комплексах, подсчитали в компании Maris. При этом в январе-октябре, по данным аналитиков, было продано 1908 апартаментов по ДДУ, что почти на 17% меньше результатов аналогичного периода прошлого года. Как прошел год для рынка апартаментов Петербурга и какие тенденции будут преобладать на нем в 2024 году — обсудим на круглом столе.

