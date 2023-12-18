23 января — круглый стол «Рынок апартаментов: необходимо и достаточно?»

В Петербурге на конец третьего квартала 2023 года было введено 110 проектов апартаментов с общим номерным фондом около 34 тыс. юнитов. На четвертый квартал был намечен ввод еще 2,7 тыс. юнитов в 12 комплексах, подсчитали в компании Maris. При этом в январе-октябре, по данным аналитиков, было продано 1908 апартаментов по ДДУ, что почти на 17% меньше результатов аналогичного периода прошлого года. Как прошел год для рынка апартаментов Петербурга и какие тенденции будут преобладать на нем в 2024 году — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каким был для сегмента апартаментов 2023 год с точки зрения продаж?
- Есть ли спрос на покупку апартаментов? Популярна ли ипотека в этом сегменте?
- Как прошел этот год с точки зрения заполняемости туристами? Есть ли спрос на апартаменты в низкий сезон?
- Какую доходность демонстрируют уже запущенные объекты?
- Ожидаете ли вы поворота рынка в сторону «псевдожилья»
- Как вы видите развитие сегмента апартаментов в 2024 году?
К участию приглашаются девелоперы проектов апартаментов, управляющие компании, эксперты рынка недвижимости
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 23 января 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru