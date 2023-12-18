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    23 января — круглый стол «Рынок апартаментов: необходимо и достаточно?»

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    В Петербурге на конец третьего квартала 2023 года было введено 110 проектов апартаментов с общим номерным фондом около 34 тыс. юнитов. На четвертый квартал был намечен ввод еще 2,7 тыс. юнитов в 12 комплексах, подсчитали в компании Maris. При этом в январе-октябре, по данным аналитиков, было продано 1908 апартаментов по ДДУ, что почти на 17% меньше результатов аналогичного периода прошлого года. Как прошел год для рынка апартаментов Петербурга и какие тенденции будут преобладать на нем в 2024 году — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Каким был для сегмента апартаментов 2023 год с точки зрения продаж?
    • Есть ли спрос на покупку апартаментов? Популярна ли ипотека в этом сегменте?
    • Как прошел этот год с точки зрения заполняемости туристами? Есть ли спрос на апартаменты в низкий сезон?
    • Какую доходность демонстрируют уже запущенные объекты?
    • Ожидаете ли вы поворота рынка в сторону «псевдожилья»
    • Как вы видите развитие сегмента апартаментов в 2024 году?

    К участию приглашаются девелоперы проектов апартаментов, управляющие компании, эксперты рынка недвижимости

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 23 января 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

    План мероприятий

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