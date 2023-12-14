66% нового предложения апартаментов в Петербурге относятся к сервисному формату

В 2023 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 84 тыс. кв. м апартаментов — это чуть более 3 тыс. юнитов. Как отмечают в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», в этом году особенно заметен тренд на увеличение доли сервисных апартаментов, по сравнению с 2022 годом их доля выросла на 9%, а суммарно из пополнивших рынок в этом году новых юнитов 66% пришлись на сервисный формат.

Как рассказала Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в объеме предложения сервисные апартаменты составили 72% (5,1 тыс. юнитов), что связано с выходом в продажу нескольких крупных проектов. Также на рынке появилось 11 новых игроков.

