66% нового предложения апартаментов в Петербурге относятся к сервисному формату

В 2023 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 84 тыс. кв. м апартаментов — это чуть более 3 тыс. юнитов. Как отмечают в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», в этом году особенно заметен тренд на увеличение доли сервисных апартаментов, по сравнению с 2022 годом их доля выросла на 9%, а суммарно из пополнивших рынок в этом году новых юнитов 66% пришлись на сервисный формат.
Как рассказала Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в объеме предложения сервисные апартаменты составили 72% (5,1 тыс. юнитов), что связано с выходом в продажу нескольких крупных проектов. Также на рынке появилось 11 новых игроков.
Половина вышедших в продажу в 2023 году апартаментов находится в проектах реконструкции в центре. Всего на конец 2023 года на рынке Петербурга были представлены 63 комплекса апартаментов общей площадью 261,2 тыс. кв. м, или 7,1 тыс. юнитов.
По словам Светланы Московченко, прогнозы на 2024 год для сектора оптимистичные — ожидаемый рост турпотока в Петербург на 15% обеспечит апартаментам загрузку, а объем предложения ориентировочно составит около 7 тыс. юнитов. Из негативных факторов эксперт отметила неопределенность законодательного статуса апартаментов, высокий уровень ипотечных ставок, ограниченный объем выдачи разрешений на строительство этого вида недвижимости.
— Сервисные апартаменты укрепляют свой статус инвестиционной недвижимости, спрос на них стабилен, — говорит Светлана Московченко. — Важными факторами их востребованности являются привлекательность локации, качество сервиса, а также наличие транспортной и развлекательной инфраструктуры, за счет чего они успешно конкурируют с классическими гостиницами.