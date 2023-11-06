Группа петербургских активистов на волне паники из-за начала СВО оказалась обманутой на 15 млн. Они поняли это не сразу

Детективная история о буднях петербургских активистов, запуганных одним из своих «друзей» и оказавшихся в многомиллионных долгах, была обнародована в СМИ 6 ноября.

События начали происходить в первых числах марта 2022 года. Молодые люди — изначально 14 человек («ЛГБТ-персоны, навальнисты и украинцы — все как на подбор», — охарактеризовал группу один из них) — стали жертвами обещаний некоего Дениса Б., якобы, утверждавшего, что у него — высокопоставленные родители, связи, а самое главное — работодатель, который готов вывезти на частном самолете в Грузию не только самого Дениса, но и всех его друзей. Ну и в качестве вишенки на торте — дать им работу в новой стране. О том, кто это, Б. говорил кратко: «немец». Те доверились «другу», ведь хотели покинуть страну на фоне СВО, однако по разным причинам сделать этого не могли, в том числе кусались подскочившие цены на билеты, к тому же, у некоторых были питомцы.

То, что что-то идет не так, последние участники аферы сообразили чуть ли не спустя полтора года. До этого некоторые пары, не выдержав или заподозрив вранье, выходили из специально созданного чата и самостоятельно уезжали за границу, чем, по утверждению организатора, Дениса, «всех подводили» — ибо, по его словам, пакет документов приходилось переделывать.

«Рейс» постоянно переносился и рассказывать о нем было нельзя. На многочисленные «переделки документов», «взятки» на разных уровнях, «откуп от ФСБ», у активистов требовали деньги, запугивая собеседников «толпами силовиков на Марсовом поле», собственные друзья: кроме Дениса в этом участвовала его девушка Наталья, которую остальные участники группы знали много лет. Незадолго до этого девушка рассталась с другим молодым человеком и сильно переменилась, не скрывая, что выбор в пользу денег — теперь ее путь (а Денис себя презентовал как человека обеспеченного).

В лихо закрученном сюжете нашлось место и крупным бизнесменам — Б. с легкостью манипулировал именами Ильи Трабера, Леонида Михельсона и Владимира Потанина, которые, якобы, должны были помочь активистам. Впрочем, навряд ли те о них знали — во всяком случае, журналистское расследование коллег показало, что описания офиса Трабера из уст Б. действительности не соответствуют. Спустя долгие месяцы нервного ожидания, дотерпевшая до этого (и внесшая определенную сумму денег) часть компании за границу все же попала — обычным рейсом в Армению, но за необычно крупную сумму.

При этом запуганные активисты, которым постоянно говорили, что на них, якобы собраны дела в органах, и Денис их даже видел, в любой момент к ним могут прийти, даже после выезда из страны, — постепенно стали замечать, что у «парня со связями» и его девушки появляются все новые и новые брендовые предметы одежды, а сами они с удовольствием путешествуют в горах. Но некоторые продолжали платить и ждать помощи с получением «гуманитарных виз в Германию».