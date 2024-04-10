«Можно и пулю в лоб получить». Рынок взрослого досуга на новых территориях переживает бешеный рост и дефицит рабочих рук

Фото: istockphoto.com / sakkmesterke Поделиться Поделиться





За ночь, проведенную с девушкой из эскорт-услуг, мужчины в ЛНР и ДНР с легкостью платят по 200 тысяч рублей. За шальными деньгами, которыми разбрасываются приверженцы коммерческой любви, на новые земли хлынули девушки со всей Руси Великой. На условиях анонимности мессалины с новых территорий согласились пообщаться с «Фонтанкой» о том, какое место в их жизни занимает военная полиция и о чем с ними говорят за деньги сами бойцы.



Девушки в области нарасхват.



«Нужно в Шахты двух девушек», — в минувшую субботу требовал посетитель тематического телеграм-канала с ником Зверь.

«Сегодня на вечер есть две девушки в Брянке или Стаханове?» — вопрошал там же Физрук.

«Ищем девочку, Луганск», — спрашивал в половине десятого вечера посетитель И.

«Есть девушки, Горловка?» — перебил его заявку незадолго до полуночи Демон.

«Военные ДНР. Платим хорошо», — не унимался Олег.

Основа рынка Так сложилось, что последние пару лет во вновь обретенных Россией регионах появилось очень много одиноких мужчин с очень высокой по местным меркам зарплатой. Часть из них аккуратно копит и отвозит деньги домой в семью. А многие — нет. Непривычно много (для их обычной жизни) нулей на счете требует почувствовать себя королем жизни хотя бы на ночь или на час. Тем более что никаких гарантий, что они успеют потратить деньги дома, нет.



Законы экономики гласят, что при росте спроса и дефиците предложения цена должна расти. Так и есть. И за ту цену, что в столицах можно получить какие-то эксклюзивные предложения, в ЛНР и ДНР предлагаются самые обычные и непритязательные услуги. Всё же провинция, и столичного шика там ждать не стоит за любые деньги.

Кроме того, у девушек, кроме более высоких (для их «домашних рынков») расценок, куда более высокая загрузка — из-за дефицита. Если дома получается работать по 10–12 часов в неделю, но вблизи от «ленточки» выходит минимум вдвое больше. То есть «средства производства» меньше простаивают и приносят больше выручки.



С распростертыми объятиями Объявления о найме на «ту самую» работу для девушек вблизи фронтира не найти на обычных столичных площадках рекрутеров. Зато в Ростове-на-Дону, ближайшем к ЛНР и ДНР крупном городе, — почти два десятка. Названия этих контор говорящие, их профиль распознают даже неискушенные: в составе обязательно есть что-то вроде «ню», «эско», «вип-королевы» или название ягоды, давно ставшей символом сладкой вольготной жизни.



Как правило, то, чем предстоит заниматься девушкам от «18 до 35 лет », в объявлениях расписано без обиняков — работа в эскорте. Деньги сулят немалые — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона в месяц.



Не скрывают род будущей деятельности и менеджеры, ответственные за набор девушек. Выйти на связь и ответить на все вопросы они готовы в любое время суток. Диалог журналиста «Фонтанки» с таким рекрутером завязался под вечер в минувшую пятницу, но шел ни шатко ни валко.

— Привет. Как зовут? Вы откуда? Мы в Ростове-на-Дону, — взял было быка за рога «рекрутер», но пропал на несколько часов.

Ближе к полуночи наниматель стал более словоохотлив. Свое имя он так и не назвал. После обмена вводными он перешел к пояснениям по существу:



— Работа в эскорте.

— А зарплата?

— От 600 в месяц. Зависит от вас. Проживание за свой счет. Могу набрать, всё рассказать.

Созваниваться журналист отказался, сославшись на поздний час. Чем, видимо, отбил интерес нанимателя: вопрос о том, полагается ли охрана на случай чересчур ретивых клиентов, так и остался без ответа. Вполне возможно, прояви журналист упорство, диалог было бы легко возобновить.

Есть те, кто взял на себя роль индивидуальной предпринимательницы: телеграм-каналов, где аккумулируются фотографии соло-исполнительниц в откровенных нарядах и кружевных домино с привязкой к новым регионам, за пару минут поиска «Фонтанка» отыскала великое множество.



Найти «говорящих» девушек оказалось сложнее, чем можно было представить. Из более чем полусотни, кому писал журналист, две сразу послали «по матушке», одна запросила за сведения символическую оплату в 2 тысячи рублей. Получив деньги, «девушка» злобно рассмеялась мужским голосом и, не стесняясь в бранных выражениях, распрощалась.



О том, что вокруг рынка взрослого досуга крутится огромное количество жуликов, и значительная часть объявлений с отвлекающими фотографиями — как раз от них, с возмущением рассказывают и сами девушки новых регионов.

«Нам и сами клиенты часто жалуются, что пока доберутся до нас, несколько раз их обманут. Мы им советуем не соглашаться на предложения о предоплате — это скорее всего будут жулики», — рассказывают «Фонтанке» работницы индустрии.

Дороже, чем в Москве Желающих примкнуть к стезе, за которую в XVII веке можно было схлопотать клеймо лилии, в Луганске немало. Как рассказала «Фонтанке» одна из них, за «длинным» рублем на новые территории хлынули девушки из разных уголков страны.



— Много из приграничных областей: Ростовская, Курская, Белгородская, Брянская, — поделилась с журналистом Анжелика (здесь и далее имена девушек изменены по их просьбе. — Прим. ред.), сама она прибыла в Луганск из Ростовской области.

Ценник на услуги, говорит Анжелика, в последнее время действительно вырос: за час «эскортница» средней руки получает от 10 тысяч рублей. «Самые красивые девочки Луганска», говорится в прайс-листе в тематическом паблике, называют таксу за 1 час работы от 20 тысяч рублей, за ночь — 100.

Как говорит Анжелика, сама цена у нее выросла несильно. «Я зарабатываю хорошо за счет чаевых и допуслуг», — делится она. К допуслугам, кроме плотских утех, относят разные виды массажа, купание в джакузи и прочие изыски (в разумных пределах), которых хочет заказчик. Самый большой куш, который удалось сорвать Анжелике за один раз, — 200 тысяч рублей. На этом фоне миллион петербуржца, который тот прокутил за ночь с куртизанками, уже не выглядит баснословной суммой.



Как признаются сами работницы, ценник на свои услуги они стали поднимать еще пару лет назад.

— С того момента, когда у военных стали здесь зарплаты 200+, у нас все на свете поднялось: то же самое происходит с недвижимостью, продуктами, расходниками, арендой, — делится с «Фонтанкой» Дина, в общении с мужчинами она ограничивается только эротическим массажем и снимает для этих целей квартиру.



Стоимость аренды жилья, к слову, в Луганске выросла в разы.

— Если до 2022 года однокомнатную квартиру можно было снять даже дешевле 10 тысяч , то сейчас аренда может доходить и до 30, — говорит Тамара, администратор в другом салоне эротического массажа.

О том, что нажиться на высокой зарплате военных хочется всем, Дина слышит отовсюду, но сама она считает иначе.

— Я по образованию экономист, и понимаю, что цена возрастает, когда есть большой спрос. Но почему-то ни одна падла, которая здесь живет или приехала зарабатывать, не думает о том, что она здесь находится только из-за того, что военные там стоят и защищают твою задницу, — негодует она.



Дина считает, что «вопросом корректировки цен на всё наживание на военных» стоило бы заняться государству. Как именно — не объясняет.

Строгого учета клиентов с личными карточками и отметками о посещениях Анжелика не ведет, но признается, что работать, в сравнении с прошлым годом, стала больше:

— Визиты явно чаще, особенно выезды, — отмечает она.

Военные, говорят девушки из сферы интимных услуг, составляют 90% от общего числа визитеров. С деньгами они расстаются легко, и оставить в салоне за один визит двухмесячную зарплату рабочего в Петербурге для них не проблема.

— Пару лет назад, когда я работала в салоне в Ростове [на-Дону], один мужчина оставил за ночь около 200 тысяч . С ним были три девушки, ну и тоже там еду, алкоголь заказывал, — делится Дина.

Есть у девушек и любимые клиенты. Они приносят цветы и небольшие презенты, но, говорит Тамара, как правило, это местные завсегдатаи.



«Могу и тумака дать» Ведут себя клиенты по-разному, случается, доходит и до мордобоя.

— За последний год три случая таких было, — рассказывает Тамара.

Как правило, нервного клиента девушки утихомиривают своими силами. «Я — бывшая спортсменка, могу и тумака дать», — делится Ирина, она работает в салоне под началом Тамары. Если случай тяжелый, и визитер идет вразнос, приходится звать на помощь силовиков.

— У нас есть военная полиция [для этих целей], — рассказывает Ирина. Оно и понятно — обычная полиция, как в мирном городе, над военными власти не имеет.



Клиента, сулящего трудности, девушки вычисляют сразу.

— Они неспокойные, нервные, — подмечает Ирина.

— Если мне по телефону мужчина не понравился в общении, я могу его не записать, скажу, что в ближайшее время всё занято, скажу «завтра». А они такие ребята, что сегодня в городе, а завтра нет, и я его никогда не услышу, — делится Дина.



У нее самой, говорит Дина, конфликтов не бывает. «Я все решаю добротой и улыбкой. Когда ты человеку улыбаешься, отчего он не будет тебе улыбаться?» — недоумевает она.

В салоне эротического массажа в Ростове, куда Дина вынужденно перебралась весной 2022 года после начала мобилизации в ее родном Луганске и оттока клиентов, охрану нанимали. «Платили около двух тысяч в месяц», — вспоминает она, но скорее всего, вслед за ростом цен «на всё на свете» расценки на услуги охранников тоже стали дороже.

Слишком дерзкие Провоцировать агрессию клиентов могут и сами эскортницы, считает Дина.

— Очень много девочек-грубиянок есть, которые вот такие вот деловые, типа «у меня есть … [то, что тебе нужно], и ты мне должен заплатить столько-то, иначе ничего не получишь», — рассказывает она.

О трагедии, которая произошла в Луганске летом прошлого года возле храма Богородицы «Умиление», «Фонтанке» рассказали как минимум две собеседницы. Писал о ней и «Коммерсантъ»: подполковника, который в баре напротив отмечал получение госнаграды, обвинили в убийстве 18-летней местной девушки. В основу окончательного обвинения легли показания подруги погибшей, которая заявила, что офицер вспылил, посчитав поведение девушки «слишком дерзким».



В целом же, отмечают работницы интимных услуг, не так уж всё и плохо.

— Не пару недель и не несколько месяцев прошло, как девочки узнали, что можно здесь зарабатывать. Уже 10 лет . И если бы все ребята стали агрессивны, грубияны, распускали руки и тому подобное, ни одна бы женщина не осталась здесь жива — вытрахали, избили, убили, уничтожили и всё на свете, — считает Дина.

Не все военные, отмечает Тамара, идут к девушкам, влекомые сладострастием. Кому-то хочется простого человеческого общения или даже долгосрочных отношений.



— Им хочется просто посидеть, рассказать про бои. Они, бывает, даже ничего с ними (девушками. — Прим. ред.) не делают. Просто хотят, чтобы их послушали. Были случаи, что наших девушек замуж звали и продолжали общаться вне салона, — говорит она.

Последовать их примеру и рвануть в ЛНР за «длинным рублем» работницы интимных услуг категорически не советуют.



— Ломать психику человеку — такой совет я точно не дам, — говорит Дина. — Менять местность, поведение окружающих. Здесь будет тяжело. Помимо нарубить денег, здесь можно еще много чего нарубить. Можно и пулю в лоб получить. Зависит от того, как себя ведешь и на кого наткнешься. Это всё на грани такой, когда ты не знаешь, где и что получишь.



Сама она, как местная, говорит, что «всех тут знает», и как себя правильно вести — тоже в курсе, так что проблем у нее никаких нет. Даже с бабушками-соседками конфликтов не водится. И за охрану она никому, говорит, не платит. А что до обид на нее и ее коллег по рынку со стороны жен военнослужащих, мимо которых уходят огромные деньги, девушка с претензиями не согласна.

— Это честно заработанные деньги. Они большие, но они заработаны тяжелым трудом. Не только в моральном плане, но и в физическом, — говорит она.



Вместе с тем собеседницы «Фонтанки» признают: да, среди тех, кто зарабатывает на военных, есть и нечестные. Они знакомятся с ними в кафе сами, буквально напрашиваются на «отношения» и разводят на подарки. Это совсем другой бизнес, который классические работницы не осуждают (в их профессии вообще редко кто кого-то за что-то осуждает), но и не одобряют. Всё же ситуация, когда мужчина сам их находит и отдает фиксированную сумму за понятный набор услуг, им кажется более честной. Да к тому же безопасной.

Ирина Петрова, специально для «Фонтанки.ру»

