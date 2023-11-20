Покушение, Донбасс, разница между русскими и украинскими солдатами и релоканты. О чем говорил Захар Прилепин в интервью с Ксенией Собчак

Фото: скриншот видео/youtube.com/Осторожно: Собчак Поделиться Поделиться





Писатель и политик Захар Прилепин дал первое большое интервью после покушения: его автомобиль подорвали под Нижним Новгородом в мае прошлого года. Спустя почти три года после прошлого интервью Прилепин снова пришел к Ксении Собчак — поговорить о «мафии» и «отморозках» в российской культуре, Донбассе, разнице между войне в Израиле и специальной военной операцией и о реабилитации после теракта. «Фонтанка» посмотрела почти два с половиной часа интервью за вас и собрала основные высказывания Захара Прилепина.



Покушение, смерть товарища, перелом позвоночника

Интервью с писателем записано в одном из реабилитационных центров Москвы, где писатель поправляет здоровье после майского покушения. Начинает Ксения Собчак с комплимента: «Выглядите вы хорошо». «Мама говорит, постарел, глаза грустные», — отвечает Прилепин и признается, что уже перестал маме фотографии отправлять.

— Вы будете моей мамой теперь. Будете мне комплименты говорить по утрам, — пошутил он.

До известных событий 6 мая Захара Прилепина, как он сам рассказал, пытались убить неоднократно, начиная с 2016 года — об этом ему сообщали спецслужбы. Поэтому по всем крупным городам писатель привык перемещаться с охраной, но тут он приехал в маленькую деревню Нижегородской области — «шесть домов, одна дорога». Как тогда казалось Прилепину, первую же группу, которая попытается на него напасть, тут же возьмут — отступать им будет некуда, поэтому об охране речь и не шла: «Засмеяли бы в деревне».



Дальше события 6 мая писатель вспоминает так: вспышка, выключение света, небытие и тут мгновенно включается сознание. «Со стремительной скоростью я сразу понял все, что произошло. Я все сразу понял. Я очнулся и сказал: «Господи, я все понял, спасибо»», — вспоминает он. После взрыва он увидел рядом своего водителя и друга Александра Шубина «всего перекрученного» и сразу догадался, что он убит. Тогда Прилепин пополз в сторону лобового стекла, которое вылетело из машины целиком.

Его Audi Q7 подорвалась на противотанковой мине, заложенной «непосредственно под пассажира». По воспоминаниям Прилепина, колесо машины пролетело на 170 метров к соседке, а мотор вынесло в лес.



Предполагалось, что на пассажирском сидении и будет ехать Захар Прилепин, но писатель отметил, что любит водить машину, поэтому с Александром Шубиным они периодически менялись местами. Факт того, что он выжил, сам Прилепин назвал волшебством и чудом. По его словам, всего было заложены две мины, соединенные проводом, и взорваться они должны были одновременно.

«Вторая мина бы убила меня, но она не взорвалась», — рассказывает писатель. Кроме того, мины были зарыты чуть ли не на метр, поэтому первая сила удара ушла в землю. «Я нашел во всем произошедшем <...> какие-то вещи, которые, что называется, позволяют остановиться, осмотреться, почитать Священное писание, почитать какие-то книжки важные», — вспоминает Захар Прилепин.



«Врачи сотворили волшебство», — подчеркнул он. «Я ударился головой от взрыва с такой силой, что у меня сломался позвоночник. Хотя у меня должны были сломаться и позвонки шейные, и все остальное, и голова куда-нибудь улететь в грудь. 9 переломов ног, из них три открытых. Перелом груди, перелом ребер. Ну и еще там много всего. Огромные раны на ноге, что люди думали, что она отвалится у меня сейчас», — перечислил свои травмы Прилепин.



После взрыва его доставили в больницу, и изначально врачи пытались остановить операцию, которую нужно было делать немедленно. «Чтобы собрать консилиум», «размазать ответственность, ну как все водится», — рассказывает Прилепин. Но врач Александр Борисович сделал вид, что из Москвы до него не дозвонились и пошел оперировать. Во время первой операции удалось собрать ноги, даже «взорванную пятку, которой не было целиком», на еще нескольких операциях — уже позвоночник.



«Я ощущаю себя человеком, которого вернули в жизнь», — отмечает писатель.



О встрече со своим «убийцей», гибели товарищей и смерти

Александра Пермякова, который, по данным следствия, и подорвал машину, Захар Прилепин встретил за день до теракта. Как рассказал в интервью писатель, тогда он с дочкой и двумя собаками шли по лесу, а тут навстречу им двинулся незнакомый человек.

«Меня удивили две вещи. Он шел, это достаточно далеко было, метров там сто, и он свернул в лес. Само по себе это нормально, потому что две крупные собаки, и соседи или там гости стараются уйти с дороги, но это было слишком нервическое такое движение, как будто человек меня узнал лично», — вспоминает он.



Позже Прилепину предлагали встретиться с Александром Пермяковым на очной ставке, но тот отказался и рассказал Ксении Собчак, что и на суд идти на планирует. «Это слишком литературно. Встречусь, скажу: ты убил Сашу, моего друга… Я писатель, но вообще, на самом деле, я военнослужащий. Я людей, которые стреляли в меня, в моих товарищей, пленных разнообразных, видел очень много в своей жизни. Ничего там судьбоносного не происходит», — поделился он.

На вопрос, не обидно ли, что машину пытался подорвать как раз «ваш донецкий парень», Прилепин ответил: «Слушайте, вся война происходит между нашими донецкими и нашими криворожскими, днепропетровскими и харьковскими парнями. У нас в батальоне, в моем полку служит очень много ребят, даже со Львова, с Киева есть ребята. <...> «Тихий Дон» перечитайте». Люди ходят туда-сюда», — подчеркнул он.



Погибший друг Прилепина, Александр Шубин с позывным «Злой», на прошлом интервью писателя с Ксенией Собчак признавался, что ему уже хватило боев на Донбассе, а «гражданская война» ужасна тем, что враг говорит на твоем же языке. Но, как подчеркнул писатель, «когда все это началось, было безо всяких разговоров понятно сразу же мгновенно», что и он, и Александр Шубин уедут на Донбасс.

«Злой» собирался жениться: 4 мая они с будущей женой купили обручальные кольца. А 6 мая он мгновенно погиб в результате подрыва автомобиля. «Мгновенная смерть Саши в 30 см от меня <...> забрала ощущение трагедийности этого перехода, трагедийности смерти как таковой. Стало понятно, что, во-первых, это происходит мгновенно, во-вторых, по сути, это безболезненно», — вспоминает Захар Прилепин.



Как подчеркнул писатель, с 2014 года он потерял многих близких друзей и товарищей. В их числе и Владлен Татарский, и Дарья Дугина, а также бывший глава ДНР Александр Захарченко и военные Владимир Жога, Арсен «Моторолла» и Михаил Толстых («Гиви»).



При этом Захар Прилепин признается, что желания мстить у него не было, а сама месть ничего не дает. «Что ты сделаешь, если ты придешь и начнешь бить его ногами как в одном недавнем видео? Тебе легче станет?», — подчеркнул он, отсылаясь к громкому случаю избиения Никиты Журавеля Адамом Кадыровым.

На вопрос Собчак, стоила ли потеря близких того, за что идет борьба, писатель ответил, что стоила.

О реакции на теракт и пацифистах

«Очнулся в больнице после искусственной комы — тут же открыл. Может, не тут же, телефона-то не было моего. Попросил своих ребят купить мне телефон, подключить меня к телеграмму. Почитаю, чего там пишут», — вспоминает Захар Прилепин.

В первую очередь его поразила «слаженная работа» всех украинских блогеров, которые «выдали» одинаковую повестку — странный взрыв, похожий на инсценировку. Сидят с «лживыми мордами и знают, что произошло», им надо показать, что русские убили русских, заявил Захар Прилепин.



Вспомнил он и о Вере Полозковой, которая еще семь лет назад написала, что выпила бы шампанского в день, когда Прилепину прострелят голову. После подрыва машины писателя поэтесса давала интервью Михаилу Козыреву*, в котором на вопрос журналиста, открыла ли она бутылку шампанского 6 мая, ответила, что «не дотянули» до него. Тогда в Госдуме попросили проверить поэтессу на оправдание терроризма.

Захар Прилепин по этому поводу сказал, что был хорошо знаком с Верой, но с 2014 года много что изменилось. «Я, скорее, больше на Мишу даже удивился, потому что Вера, она все-таки женщина, и я женщинам ну позволяю какие-то такие эмоциональные реакции», — отметил он. В ответ на слова режиссера Григория Амнуэля о том, что убийство тех, кто призывал к массовым убийствам других, является нормальной форма итога их деятельности, Прилепин иронично предложил в таком случае подрывать всех тех, кто поддержал Израиль.



«Бог не фраер. Все стали голые. Пацифизм людей, их гуманистические пристрастия. Все вдруг вскрылось, как все выглядит на самом деле», — заключил он.

Про мобилизацию и релокантов

Люди, которые бегут от мобилизации, по мнению Прилепина, «дестабилизированы» «пропагандой либерального толка»: «либо я свободный человек и еду, куда хочу, либо я в страшных руках гадкого тоталитарного государства, которое всех хочет убить на Украине».

Прилепин подчеркнул, что понятно, что все хотят целовать жену и любить своих детей, да и жить хочется как можно дольше, но если у тебя есть «место обитания», то ты несешь за него ответственность. «В России необходимо воспитание взрослого ответственного чувства к той земле, к той территории, на которой ты пребываешь», — подчеркнул он и добавил, что Россия — «это хорошая земля, щедрая земля».



Переезд за границу, по его мнению, связан не с недоверием к государству, а с инфантилизмом. Релоканты, как отмечает Прилепин, думают, что будут нужны в Париже или Баку, а они «никому там не нужны». Кроме того, как подчеркнул писатель, люди за границей живут хуже: на съемных квартирах, платят очень большие налоги и не катаются на дорогих машинах.

«У нас нет мобилизации. <..> У нас только добровольцы воюют. Что мы обсуждаем?», — заявил он. По мнению Прилепина, в стране нет так называемой скрытой мобилизации. В России собирают добровольцев, «заманивают их деньгами, контрактами», «государство очень богато» и предлагает очень большие деньги.

«Наша страна не очень бережно относится к своим детям, но это только по причине увлечения нашего гражданского общества какими-то другими вещами. То она там с гендерами бегает, то с экологическими, зачастую надуманными, проблемами», — заявил он.



Про Россию как новый центр мировой культуры и то, почему русские белые только по недоразумению

«Мы выключили себя из трех четвертей земного шара», — начал разговор о культуре Захар Прилепин. Также он поддержал межгосударственное объединение БРИКС и подчеркнул, что не хочет, чтобы Россия входила в объединения европейских держав, которые в культурном смысле потребуют фильмов и книг о ГУЛАГе, «совке» и «кровавом Путине».



По его мнению, Россия потеряла связи, которые Советский Союз наладил с Африкой и Латинской Америкой, в стране перестали переводить африканскую литературу и показывать фильмы, которые «мы привыкли видеть».

«Русские — белые только по недоразумению, на самом деле мы краснокожие, желтокожие, чернокожие <...>Весь мир цветной смотрит на нас и думает, какое счастье, что есть белые, которые на самом деле такие же как мы. Они не колонизаторы, не заподлянцы, они не будут нас унижать», — подчеркнул он и добавил, что в нынешнем европоцентризме нет ничего хорошего.



Россия, по его мнению, может стать новым центром мировой культуры. «О создании нового Оскара, <...> новых Канн, новой Нобелевской премии, нового центра культуры. Конечно же, все будут ориентироваться на Россию, а не на Китай», — заявил писатель.

Поговорили Прилепин и Собчак и о том, что в культурной среде происходит сейчас на уровне страны. Писатель подчеркнул, что он, скрипач Петр Лундстрем и поэтесса Анна Ревякин для «либерально-западнического мира» — отморозки.

«Это не представители нашего истеблишмента позавчерашнего дня. Это цвет интеллигенции, который всегда был маргинализирован. И это хорошо, что на место Макаревича**, Глуховского***, Улицкой**** приходят другие люди как представители российской культуры. Не те, кто при каждом удобном случае говорят, как им стыдно за Россию», — подчеркнул Прилепин.



На вопрос об Алле Пугачевой и Максиме Галкине***** писатель ответил, что его не мучает их отъезд или потенциальное возвращение в Россию. Его беспокоит, что люди, которые сейчас вышли из тени и не успели дойти хоть до какой-то степени всенародной узнаваемости, опять окажутся в стороне. «Компания» вернется, и от людей вроде Петра Лундстрема ничего не останется, потому что никакой здравой конкуренции на российской эстраде нет.

«И деньги конечны, и возможности конечны, и читательский и зрительский интерес конечен», — объяснил он. Поэтому до начала специальной военной операции российской эстрадой тридцать лет владела «мафия», подчеркнул он. Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, которые высказались в поддержку СВО, Прилепин не поддерживает: подчеркивает, что за тех, кто ездил на Донбасс с 2014 года. Но Рому Зверя писатель после его поездки на фронт «простил» — видна была его «вовлеченность», в отличие от Лазарева и Киркорова.



Также Захар Прилепин заявил, что России нужна новая элита, потому что Собчак, Дудь****** и Оксимирон******* воспитали ту молодежь, для которой трагедии Приднестровья, Абхазии, Осетии и Нагорного Карабаха трагедиями не являются. Для них это «левая вещь и суета каких-то непонятных людей, которые не хотят жить в свободном европейском мире».

Прилепин подчеркнул, что у израильской молодежи есть желание родину защищать, а Собчак, Дудь****** и Оксимирон******* воспитали только «готовность уехать в Верхний Ларс».

Что примечательно, новая звезда эстрады, всецело СВО поддерживающая, Захара Прилепина не радует. «SHAMAN и SHAMAN. Мне не надо. Народу надо», — кратко высказался он.

Про Бучу и российских и украинских солдат

В разговоре о ходе специальной военной операции Захар Прилепин подчеркнул, что десятки тысяч российских бойцов погибли из-за «другой формы войны», в которой нет места ковровым бомбардировкам, как это делает Израиль. Российские солдаты, по словам писателя, стараются не допускать жертв среди гражданского населения, поэтому когда в доме снайпер ВСУ и бабушка, которая высунулась в окно и кричит не стрелять, солдаты не стреляют. А в Израиле этого дома бы уже не было, считает он.



По этой причине так долго брали Мариуполь, подчеркнул Прилепин. «Потому что за каждый дом приходилось биться. Вот его выкуривали-выкуривали, выкуривали-выкуривали, пока выкуриваешь в течение двух недель из дома эти точки огневые, он у тебя ломается. Можно было просто сразу взорвать эти дома издалека, но этого не делали», — рассказал он.

Зверства со стороны российских солдат, по его мнению, не исключены, но в Украине они были введены в «общенародное, гражданское, массовое действие» и сразу из десятков городов появились видео с «этими приклеенными людьми». «Никогда в Донецке никто никого не привязывал, не вырезал глаза и не выкладывал это в сеть» может, что-то подобное и было, но никто этим не «бахвалился» и эти новости не просочились в мировые СМИ», — подчеркнул писатель.

Бучу Захар Прилепин назвал «туфтой» и подчеркнул, что она выглядит «идиотски с точки зрения военной логики». Рассуждая о кадрах и видеороликах из Бучи, писатель заявил, что, так не бывает, чтобы люди шли и падали, как в компьютерной игре. «Первая же очередь, убивающая кого-то, заставляет остальных разбежаться по кустам», — заверил он.



О событиях на Донбассе Захар Прилепин сказал, что геноцида в том смысле, в котором его пытаются преподнести, там не было, поскольку геноцид — это убийство миллионов на основании этнической неприязни. Но была другая история: Украина «вымарывает русское имя, русскую культуру». «Это геноцид русского самосознания», — заявил он.

Про Пригожина

Вспомнили на интервью и Евгения Пригожина, который, как и Ксения Собчак, навещал писателя после покушения. Его марш на Москву Прилепин назвал «внутривидовой борьбой двух властных группировок». По его мнению, был раздел сфер влияния, но то, что в ЧВК служили уголовники, которые бы представляли угрозу, если бы формирование осталось без денег и без возможности продолжать участвовать в военных действиях — это «либеральная белиберда».

Предположить, был ли глава ЧВК «Вагнер» убит и кем, Захар Прилепин не дерзнул. «Ситуация предполагает более неожиданные выверты всего произошедшего», — подчеркнул он. Тем не менее, писатель признал, что смерть Пригожина была для него такой же болезненной, как гибель Захарченко. Прилепин с покойным не дружили, но «передавали друг другу публичные приветы» и «человеческую близость» оба чувствовали, подчеркнул он.



Прекрасная Россия будущего

Ксения Собчак также напомнила Захару Прилепину, что на интервью три года назад он назвал прекрасную Россию будущего страной социалистической и консервативной. На это писатель ответил: «Мы своих убеждений не меняем».

«Россия имеет все возможности для того, чтобы встать в центре глобального мирового переустройства и даровать себе и иным континентам права равного существования в культуре, политике и т.д. и т.п. Выйти из, в самом широком смысле слова, колониального влияния западной цивилизации. Это сверхзадача. Она совершенно упоительная», — подчеркнул Захар Прилепин.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

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