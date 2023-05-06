Автомобиль писателя Захара Прилепина взорвали под Нижним Новгородом. Что известно о покушении

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Автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, был взорван под Нижним Новгородом 6 мая. Впоследствии в СКР возбудили уголовное дело по статье о теракте. Задержан предполагаемый злоумышленник.



Что произошло

Машину, в которой ехал политик Захар Прилепин, взорвали днем в субботу на выезде из города Бор в Нижегородской области. За рулём был его водитель и друг Александр Шубин с позывным «Злой», который погиб от полученных травм. По предварительным данным, Прилепин ехал домой из новых регионов, и по дороге остановился перекусить. После того, как Audi Q7 продолжил движение, раздался взрыв. Весь путь за ним якобы следили неизвестные, которые в дальнейшем и совершили преступление.

Что известно о состоянии Прилепина



В результате взрыва писатель получил ранения. В «Интерфаксе» со ссылкой на экстренные службы информировали, что состояние писателя оценивается как тяжелое. Его могут доставить на лечение в Москву, для транспортировки направляется санитарная авиация. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что писатель получил переломы. В настоящее время Прилепину оказывают медицинскую помощь врачи в Нижнем Новгороде, куда его доставили вертолетом. Было решено отказаться от транспортировки в Москву из-за состояния пострадавшего.



Как отреагировали силовые ведомства

Вскоре после новостей о случившемся СКР сообщил возбудил уголовное дело по 205 статье УК РФ («Террористический акт»). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Генпрокуратуре России.

Сейчас место происшествия осматривают следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники. Будут назначены судебные экспертизы.

«Следователи СК России во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — заявили в СКР. https://t.me/sledcom_press/6653



Кто может иметь отношение к теракту

В МВД РФ сообщили, в Нижегородской области полиция в ходе плана «Перехват» задержала ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к подрыву.

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков сказал, что ему известно о случившемся, но кто это сделал — пока неясно: «Надо ждать информацию от правоохранительных органов».



Как отреагировали на теракт лидеры мнений

Одной из первых высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала: «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен <...> теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара».



Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Нина Останина выразила соболезнования родственникам погибшего и дала произошедшему оценку — «подло и гнусно».

Покушение прокомментировал также основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В заявлении, которое оперативно распространила его пресс-служба, он поблагодарил Прилепина за поддержку и выразил надежду на то, что с ним всё будет в порядке.