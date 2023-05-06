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    27 лет, родом из Луганска. Что известно о водителе, который погиб при подрыве машины Захара Прилепина

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    Утром 6 мая в Нижегородской области неизвестные подорвали автомобиль российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Сам он получил ранения, а вот водитель погиб на месте от полученных травм.

    Согласно сообщениям телеграм-каналов, за рулем Audi Q7 находился 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин. Он был охранником, водителем и помощником Прилепина. У молодого человека был позывной «Злой». Шубин после 2014 года был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Там сказано, что «Злой» сначала служил в так называемом батальоне Прилепина, а потом перебрался в Нижний Новгород, чтобы помогать писателю и его семье.

    Ранее Следственный комитет квалифицировал покушение на Захара Прилепина как теракт. Полиция региона уже сообщила о задержании первого подозреваемого. Его личность пока не раскрывается.

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