27 лет, родом из Луганска. Что известно о водителе, который погиб при подрыве машины Захара Прилепина

Утром 6 мая в Нижегородской области неизвестные подорвали автомобиль российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Сам он получил ранения, а вот водитель погиб на месте от полученных травм.



Согласно сообщениям телеграм-каналов, за рулем Audi Q7 находился 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин. Он был охранником, водителем и помощником Прилепина. У молодого человека был позывной «Злой». Шубин после 2014 года был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Там сказано, что «Злой» сначала служил в так называемом батальоне Прилепина, а потом перебрался в Нижний Новгород, чтобы помогать писателю и его семье.