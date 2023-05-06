    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, сев

    772мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.82eur84.91

    СК назвал подрыв автомобиля Захара Прилепина терактом

    1116
    6 комментариев

    Следственный комитет после подрыва машины писателя Захара Прилепина возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом ведомство сообщает 6 мая.

    «Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая», — говорится в сообщении. СК работает в связке с полицией и ФСБ.

    По данным следствия, около 11 утра в деревне Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство, установленное в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате взрыва писатель получил ранения, а его водитель погиб. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь нижегородские врачи.

    Полиция региона уже сообщила о задержании первого подозреваемого. Его личность пока не раскрывается.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close