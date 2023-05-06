СК назвал подрыв автомобиля Захара Прилепина терактом

Следственный комитет после подрыва машины писателя Захара Прилепина возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом ведомство сообщает 6 мая.



«Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая», — говорится в сообщении. СК работает в связке с полицией и ФСБ.



По данным следствия, около 11 утра в деревне Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство, установленное в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате взрыва писатель получил ранения, а его водитель погиб. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь нижегородские врачи.

