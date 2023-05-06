Полиция задержала человека, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина

В Нижегородской области полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом 6 мая сообщает МВД Медиа. Личность задержанного пока не раскрывается, как и иные подробности.

Машина, в которой ехал Прилепин и его водитель, взорвалась днем в субботу в одной из деревень Борского района. В результате взрыва сидевший за рулем человек погиб, писатель же, как утверждается, получил ранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утверждает, что у Прилепина незначительные переломы. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что для его транспортировки в Москву якобы вылетел вертолет.