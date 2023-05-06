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    Полиция задержала человека, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина

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    В Нижегородской области полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом 6 мая сообщает МВД Медиа. Личность задержанного пока не раскрывается, как и иные подробности.

    Машина, в которой ехал Прилепин и его водитель, взорвалась днем в субботу в одной из деревень Борского района. В результате взрыва сидевший за рулем человек погиб, писатель же, как утверждается, получил ранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утверждает, что у Прилепина незначительные переломы. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что для его транспортировки в Москву якобы вылетел вертолет.

    По данным источников РБК, Прилепин возвращался домой из командировки в новых регионах. По пути он останавливался в Нижегородской области, чтобы перекусить. Audi Q7 взорвалась сразу после того, как двинулась дальше. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК возбудил уголовное дело и показал, что осталось от машины.

    Многие известные люди высказались после подрыва автомобиля Захара Прилепина. Они резко осуждают теракт.

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